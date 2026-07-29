El delantero, que no llegó a debutar oficialmente con la camiseta del conjunto Millonario, era uno de los apartados del plantel.

River continúa en plena renovación después de lo que fue un semestre para el olvido. En medio de ese panorama, mientras sella refuerzos, el conjunto Millonario también diagrama salidas. Por ende, no es un detalle menor que un grupo importante de integrantes del plantel profesional se entrene aparte, en Cantilo.

Así las cosas, este miércoles se conoció la noticia de la rescisión del contrato de uno de esos jugadores que no eran tenidos en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet y que habían empezado a integrar la lista negra de Stefano Di Carlo. Se trata de Alex Woiski, joven delantero que ni llegó a debutar oficialmente.

De mutuo acuerdo se le puso punto final al vínculo del delantero de 20 años de edad y nacido en Palma de Mallorca, España. Había desembarcado en la entidad del barrio porteño de Núñez en julio de 2025 y nunca pudo sumar minutos. No es un detalle menor que contaba con un contrato que se extendía hasta diciembre de 2027.

De esta manera, River concreta el alejamiento de otro de los jugadores que eran prescindibles para el entrenador y para la dirigencia. Así continúa bajando la masa salarial y achicando un plantel profesional que, durante el semestre pasado, contaba con un número realmente importante de nombres propios, de los cuales muy pocos rindieron.

Alex Woiski en acción.

Woiski se formó en la cantera de Mallorca, club ibérico del cual se desvinculó a mediados de 2025, justo antes de llegar a River. Paralelamente, también formó parte de la Selección Argentina Sub-20 de Diego Placente que disputó el Campeonato Sudamericano de Venezuela en 2025, formando parte de aquel segundo puesto.

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Todas las bajas confirmadas de River

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Los refuerzos de River en este mercado

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Tobías Andrada

DATOS CLAVE

Alex Woiski rescindió su contrato con River Plate sin haber debutado oficialmente.

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Julio de 2025 fue la fecha en que el delantero llegó al club.