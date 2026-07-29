Franco Colapinto fue nominado al mejor sobrepaso del mes en la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una gran maniobra en el Gran Premio de Bélgica y está nominado junto a otros tres pilotos.

Finalizadas las carreras de julio en la Fórmula 1, mes en el que se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, más el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Hungría, la temporada comenzó con el parate de verano, por lo que la competencia volverá recién en el último fin de semana de agosto.

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En medio de esto, la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video con las maniobras candidatas a ser el mejor sobrepaso del mes. Dentro de las mismas, aparece una realizada por Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, por lo que compite para ganar este premio.

El sobrepaso del piloto de Alpine se dio en el Gran Premio de Bélgica, en el que terminó en la décima posición y sumó un punto. Allí el argentino arriesgó y pasó por la derecha en una sola maniobra tanto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, como también a Liam Lawson, de Racing Bulls.

Para ganar en este mes, Colapinto pelea contra otras cuatro maniobras. Dos de ellas se dieron en el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde Verstappen sobrepasó por afuera a su compañero de escudería, Isack Hadjar, y Liam Lawson sorprendió al pasar tanto a Lindblad en una recta.

Las otras dos maniobras fueron en el Gran Premio de Hungría, el último en disputarse previo al parate por el verano. En esta carrera, nuevamente aparece Verstappen como protagonista al pasar a Hamilton, mientras que el piloto de Ferrari también está como candidato por sobrepasar a Lindblad.

The shortlist for July’s Overtake of the Month Award is in…



It’s going to be tough to pick a winner from these 🤩



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Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre.

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