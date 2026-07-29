El debut de Kiki Ramos en la Selección Argentina Sub 17

Nació en Haití, juega de extremo en la sexta de Vélez y al ser citado por Diego Placente ya es uno de los principales proyectos de la Selección Argentina.

La Selección Argentina no se detiene tras su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya con vistas a lo que será la Copa América 2028 (a disputarse probablemente en los Estados Unidos) y el Mundial del 2030 (en el que actuará como anfitrión en la fase de grupos), sigue con su proyecto de formación de juveniles.

De hecho, este martes 28 de julio, el combinado Sub 17 que comanda Diego Placente afrontó un partido amistoso contra Ecuador en la cancha de Lanús. Fue victoria 2 a 1 con tantos de dos jugadores de las inferiores de Vélez Sarsfield: el volante central Benjamín Vallejo y el delantero Facundo Salinas (Mateo Villanueva marcó para la visita).

Pero eso no fue lo único relevante de la jornada para la Selección Argentina y para, particularmente, el club de Liniers. Porque resulta que en el complemento del encuentro con el elenco ecuatoriano hizo su estreno una de las joyas de las categorías formativas del Fortín: Stephen Ramos.

Kiki, como le dicen sus compañeros, nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril del 2009 y con apenas nueve meses fue adoptado por una familia argentina, en el marco del devastador terremoto que azotó al país caribeño el 12 de enero del 2010 (fue uno de los peores de la historia en la zona).

Kiki Ramos, en su debut con la Selección Argentina Sub 17. Instagram de Kiki Ramos.

Ramos es diestro, mide 1,75 mts, y, por sus cualidades técnicas y físicas (agilidad y velocidad son sus principales características), en Vélez lo aprovechan tanto como extremo izquierdo como derecho. No obstante, en algunos partidos también se proyecto como nueve de área.

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Hace algunas semanas, en Pasión Fortinera, a raíz de su presente que lo exhibió como una opción para el primer equipo de Vélez y para el futuro de la Selección Argentina mayor, Kiki comentó: ”Mi sueño siempre fue debutar en Vélez. Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta. No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”.

La Selección Argentina Sub 17 ya se prepara para el Mundial de Qatar 2026

La Selección Argentina Sub 17 ya tiene la mira puesta en la Copa Mundial de Qatar 2026 que se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. La Albiceleste compartirá el Grupo C con Australia (19/11), Mozambique (22/11) y Dinamarca (25/11). Los dos primeros y los ocho mejores terceros clasificarán a los 16vos de final.

En síntesis

Argentina Sub 17 ganó 2-1 a Ecuador con goles de Vallejo y Salinas.

a Ecuador con goles de Vallejo y Salinas. Stephen Ramos debutó en Argentina; el jugador de Vélez nació en Haití.

en Argentina; el jugador de Vélez nació en Haití. Argentina Sub 17 integrará el Grupo C en el Mundial de Qatar 2026.