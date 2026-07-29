Los convocados de Boca para la revancha ante O’Higgins por la Copa Sudamericana

El Vasco Arruabarrena no se guarda nada para viajar a Chile en busca de la clasificación. Paredes vuelve tras su ausencia ante Riestra.

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a O’Higgins. Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados para visitar al combinado chileno, en busca de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con Leandro Paredes a la cabeza, la nómina cuenta con varios regresos.

El campeón del mundo regresa a la convocatoria tras haber descansado el pasado fin de semana, en el compromiso que terminó siendo derrota del Xeneize ante Deportivo Riestra como visitante. El capitán se perfila para ser titular en la mitad de la cancha en Chile.

Los otros regresos destacados son los de Leandro Lozano y Milton Giménez, que dejaron atrás sus molestias físicas y están a disposición. El lateral tiene chances de ser titular, mientras que el delantero ocuparía un lugar en el banco de suplentes, con posibilidades de ingresar en el segundo tiempo.

En cuanto a las ausencias, resaltan las de Carlos Palacios y Adam Bareiro. El chileno volvió a sentir una molestia y quedó afuera de la lista. El paraguayo, en tanto, sigue con problemas en su espalda y no tiene fecha de regreso definida.

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.

El posible 11 de Boca para enfrentar a O’Higgins

Boca Juniors podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

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El Xeneize chocará ante O’Higgins este jueves 30 de julio a partir de las 21:30. El encuentro tendrá lugar en el Estadio El Teniente y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de DSports y DGO.