Boca hoy: convocados vs. O’Higgins, se complica el arribo de David Romero y más

La jornada del miércoles 29 de julio tiene a Boca partiendo rumbo a Chile para definir la serie con O’Higgins. Mientras el plantel viaja, el club sigue trabajando en el mercado de pases, con charlas para cumplir el deseo de Rodolfo Arruabarrena de sumar un centrodelantero.

Los convocados de Boca para la revancha ante O’Higgins

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a O’Higgins. Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados para visitar al combinado chileno, en busca de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con Leandro Paredes a la cabeza, la nómina cuenta con varios regresos.

El campeón del mundo regresa a la convocatoria tras haber descansado el pasado fin de semana, en el compromiso que terminó siendo derrota del Xeneize ante Deportivo Riestra como visitante. El capitán se perfila para ser titular en la mitad de la cancha en Chile. La nómina completa.

El posible 11 de Boca

Boca dio vuelta la página luego de la derrota ante Deportivo Riestra y ya piensa en O’Higgins. Rodolfo Arruabarrena volverá a poner lo mejor que tiene a disposición, luego de haberle dado descanso a muchos de los titulares durante el último fin de semana.

Montero se mantendrá bajo los tres palos, más allá de las críticas recibidas luego de la goleada en el Guillermo Laza. En la defensa, volverá la dupla de centrales conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino. La única duda está en el lateral derecho: Dylan Gorosito y el recientemente recuperado Leandro Lozano. El probable 11.

El pase de David Romero a Boca, al borde de caerse

Luego de varios días de negociaciones, sondeos e idas y vueltas, el posible arribo de David Romero a Boca parece empezar a alejarse. Cuando el delantero de Tigre aparecía como el principal apuntado para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena, un nuevo escenario comenzó a tomar fuerza y podría terminar por sacar definitivamente al Xeneize de la carrera.

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Según le comentaron a Bolavip desde Tigre, en el club aseguran que Romero continuará su carrera en el fútbol europeo mediante una transferencia cercana a los 12 millones de dólares. Si bien desde el club de Victoria todavía no especifican cuál será el destino del atacante, hasta el momento Parma y Sevilla son los equipos que habían mostrado el mayor interés por quedarse con el goleador.