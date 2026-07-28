Chimy Ávila fue ofrecido a Boca: la postura de Arruabarrena

El Xeneize se encuentra en plena búsqueda de un delantero y comenzó a sonar el nombre del artillero que quedó en libertad de acción.

Es de público conocimiento que Boca se encuentra en la búsqueda de un delantero en este mercado de pases. Luego de la incorporación de Sebastián Villa, Rodolfo Arruabarrena continuó exigiendo la llegada de otro artillero, teniendo en cuenta las complicaciones físicas constantes que viene presentando Adam Bareiro.

En medio de ese panorama, en las últimas horas comenzaron a sonar los nombres propios de David Romero, Lucas Passerini y Nicolás Fernández. Pero, según pudo saber BOLAVIP, también fue ofrecido un delantero que supo estar en el radar de la entidad de La Ribera. Se trata de Ezequiel “Chimy” Ávila, experimentado futbolista de 32 años de edad.

Ávila, que acaba de quedar en libertad de acción luego de su estadía en Real Betis de España, fue ofrecido a Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Acto seguido, la máxima autoridad del Xeneize se comunicó con el Vasco Arruabarrena para conocer su postura acerca de la posibilidad de que esta alternativa sea de su agrado.

Por empezar, hay que destacar que el jugador surgido de las divisiones inferiores de Tiro Federal y con pasado también en San Lorenzo de Almagro, Huesca y Osasuna no integra la nómina de los 10 centrodelanteros elegidos por Arruabarrena inicialmente. Por ende, hay varias prioridades antes que el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe.

Ezequiel Ávila en Betis. (Foto: Getty)

Como consecuencia de ello, habrá que esperar para ver qué sucede en las próximas horas. Por lo pronto, Boca seguirá moviéndose, principalmente, por Romero, Passerini y Fernández. Si no logra avanzar por ninguno de ellos y tampoco por los pedidos por Arruabarrena, la opción de Ávila podría ingresar a escena.

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No es un detalle menor que, durante su etapa formativa, Ávila tuvo un paso por las inferiores de Boca. Sin embargo, no logró mantenerse en las mismas y terminó debutando como futbolista profesional en Tiro Federal, allá por 2010, cuando tenía solamente 16 años de edad. También tuvo una aventura por Espanyol de Barcelona.

Las estadísticas de Chimy Ávila

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Ezequiel Ávila logró acumular 60 anotaciones al cabo de 323 partidos de carácter oficial.

Los refuerzos de Boca en este mercado de pases

Leandro Lozano (Argentinos Juniors)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Sebastián Villa (Independiente Rivadavia)

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DATOS CLAVE

Ezequiel “Chimy” Ávila fue ofrecido a Boca Juniors tras quedar libre del Real Betis.

Rodolfo Arruabarrena prioriza las contrataciones de David Romero, Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

60 goles en 323 partidos registra el atacante a lo largo de su trayectoria profesional.