A 10 días de la conquista de España, el organismo internacional abrió un expediente y analiza sanciones por diferentes sucesos a lo largo del torneo.

Aunque la Selección Argentina no pudo ponerle la frutilla del postre al Mundial 2026, la participación del equipo quedará en el corazón de todos los hinchas. El bajo rendimiento futbolístico se compensó con garra y esa entrega dejó a todos los fanáticos satisfechos.

Pero también fue un Mundial en el que, desde todos los rincones del planeta, hubo discusiones por polémicas, muchas de ellas atribuídas a la Selección Argentina. En ese contexto, este miércoles se confirmó que la Comisión Disciplinaria de FIFA abrió un expediente contra la AFA.

Precisamente, se investigan posibles insultos racistas y arrojo de elementos por partes de los hinchas en los estadios. Además, el expediente menciona la exhibición de la bandera de las Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en semifinales.

La bandera de Malvinas en Argentina vs. Inglaterra. (Foto: Getty)

Pero también hay investigaciones sobre cánticos, no solo desde las tribunas, sino también por parte de los jugadores. Por último, la pelea del final del partido ante España también será revisada en los próximos días, con Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina como principales apuntados, además de Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico, y Gavi, futbolista de la Roja.

Los protagonistas investigados podrán presentar un descargo próximamente para ofrecer sus visiones sobre lo ocurrido. Se exponen a sanciones que podrían conocerse cuando concluyan los estudios.

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