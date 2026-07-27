Las exigencias de Tigre para vender a David Romero a Boca: millones, porcentajes y dos jugadores

El delantero es el principal objetivo del Xeneize para reforzar esa posición y el club de Victoria ya se plantó con lo que pretende para soltarlo.

La derrota ante Deportivo Riestra por el arranque del Torneo Clausura 2026 encendió todas las alarmas en Boca Juniors. Rodolfo Arruabarrena improvisó con Leonel Flores como centrodelantero y, en conferencia de prensa, volvió a resaltar la urgencia que tiene por sumar a un ‘9’.

Hoy, todos los caminos apuntan a David Romero, el goleador de Tigre. Por su buena relación con el club, Juan Román Riquelme ya entabla negociaciones con los de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, el Xeneize ya conoce las pretensiones del dueño de su pase.

Inicialmente, Boca puso sobre la mesa una propuesta por el 70% de la ficha del futbolista e incluyó a Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech como futbolistas a préstamo dentro de la operación. Pero BOLAVIP pudo saber cuál es el paquete completo que pretende Tigre.

Para soltar a David Romero pronto, el club de Victoria quiere 5 millones de dólares por su pase, quedarse con un 25% para una futura venta, el 50% de Jabes Saralegui (hoy a préstamo en el club) y las cesiones de Zenón y Rey Domenech.

Boca tiene competidores por David Romero

Mientras Riquelme intenta apurar esta operación, sobre todo por la baja por lesión de Adam Bareiro, que aún no tiene fecha de regreso a las canchas, Romero recibió ofertas de Parma y Sevilla, aunque hay más equipos interesados en su fichaje.

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Datos clave

Tigre exige 5 millones de dólares a Boca para vender al delantero David Romero .

a Boca para vender al delantero . Tigre solicita el 25% de futura venta y 50% del pase de Jabes Saralegui .

y . Tigre requiere la cesión a préstamo de Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech.