Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Gimnasia vs. River por la fecha 2 del Torneo Clausura EN VIVO y ONLINE: minuto a minuto

En el Juan Carmelo Zerillo, el Lobo y el Millonario van por sus primeros puntos en el certamen.

0' PT ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en La Plata.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Gimnasia y River salen al campo de juego.

Vuelven los equipos al vestuario

Tras entrar en calor, los futbolistas regresan al vestuario para ultimar detalles.

Entran en calor los equipos

El en campo de juego, tanto los futbolistas de Gimnasia como los de River realizan los primeros movimientos precompetitivos.

La formación de Gimnasia

El Lobo formará con: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Salomé Di Iorio

La formación confirmada de River

El Millonario saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Woiski rescindió con River

El delantero que llegó libre de Mallorca a mediados del año pasado, y que nunca debutó en primera, rescindió su contrato al no ser tenido en cuenta por Coudet.

River estrena camiseta

El Millonario presentó oficialmente su nueva indumentaria para la temporada y jugará con su camiseta titular en este encuentro.

River, en búsqueda de la recuperación

En el Bosque, el Millonario visita al Lobo en búsqueda de dejar atrás las dos derrotas que sufrió en el inicio de la temporada, en donde también quedó eliminado en Copa Argentina. El local, por su parte, también perdió en su debut y quiere sus primeros puntos en el certamen.

Gimnasia y River se enfrentan por el Torneo Clausura.
© Prensa Gimnasia/RiverGimnasia y River se enfrentan por el Torneo Clausura.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, River visita a Gimnasia de La Plata en búsqueda de sus primeros puntos en el certamen. El partido comienza a las 19.15 horas, será dirigido por Leandro Rey Hilfer y podrá verse a través de ESPN Premium.

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones