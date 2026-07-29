En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, River visita a Gimnasia de La Plata en búsqueda de sus primeros puntos en el certamen. El partido comienza a las 19.15 horas, será dirigido por Leandro Rey Hilfer y podrá verse a través de ESPN Premium.
Gimnasia vs. River por la fecha 2 del Torneo Clausura EN VIVO y ONLINE: minuto a minuto
En el Juan Carmelo Zerillo, el Lobo y el Millonario van por sus primeros puntos en el certamen.
0' PT ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en La Plata.
Salen los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, Gimnasia y River salen al campo de juego.
Vuelven los equipos al vestuario
Tras entrar en calor, los futbolistas regresan al vestuario para ultimar detalles.
Entran en calor los equipos
El en campo de juego, tanto los futbolistas de Gimnasia como los de River realizan los primeros movimientos precompetitivos.
La formación de Gimnasia
El Lobo formará con: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Salomé Di Iorio
La formación confirmada de River
El Millonario saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Woiski rescindió con River
El delantero que llegó libre de Mallorca a mediados del año pasado, y que nunca debutó en primera, rescindió su contrato al no ser tenido en cuenta por Coudet.
River estrena camiseta
El Millonario presentó oficialmente su nueva indumentaria para la temporada y jugará con su camiseta titular en este encuentro.
✔️ Vestuario listo en La Plata ⚪🔴⚪▶️ https://t.co/tm2211i9Ik pic.twitter.com/9Vugxmxqyj — River Plate (@RiverPlate) July 29, 2026
River, en búsqueda de la recuperación
En el Bosque, el Millonario visita al Lobo en búsqueda de dejar atrás las dos derrotas que sufrió en el inicio de la temporada, en donde también quedó eliminado en Copa Argentina. El local, por su parte, también perdió en su debut y quiere sus primeros puntos en el certamen.