Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Las alineaciones de Real Betis y Real Madrid para el duelo de la fecha 4 de LaLiga

El conjunto merengue visitará, en La Cartuja, al cuadro bético por la cuarta fecha del torneo español.

Las alineaciones de Real Betis y Real Madrid para el duelo de la fecha 4 de LaLiga
© GettyLas alineaciones de Real Betis y Real Madrid para el duelo de la fecha 4 de LaLiga

Real Betis recibe al Real Madrid este viernes desde las 21:00 horas locales (16:00 hora argentina) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en un verdadero partidazo que abrirá la fecha 4 de LaLiga de España 2026/27. El conjunto andaluz, dirigido por Manuel Pellegrini, buscará hacerse fuerte de local para recuperarse de su último tropiezo, mientras que el Merengue llega con la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba en este prometedor arranque de temporada.

El elenco verdiblanco no llega en su mejor momento anímico, ya que viene de sufrir una dura e inesperada goleada por 5-2 frente al Levante el pasado fin de semana. Para revertir esta imagen ante su gente, el Ingeniero apostará por un equipo muy ofensivo.

+ Seguinos en

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho pisa suelo sevillano con todo su arsenal pesado y la chapa de candidato de siempre. A continuación, las alineaciones de ambos equipos.

Las probables alineaciones de Betis y Real Madrid

  • Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

La previa de Betis y Real Madrid: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones