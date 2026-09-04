Las alineaciones de Real Betis y Real Madrid para el duelo de la fecha 4 de LaLiga

Real Betis recibe al Real Madrid este viernes desde las 21:00 horas locales (16:00 hora argentina) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en un verdadero partidazo que abrirá la fecha 4 de LaLiga de España 2026/27. El conjunto andaluz, dirigido por Manuel Pellegrini, buscará hacerse fuerte de local para recuperarse de su último tropiezo, mientras que el Merengue llega con la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba en este prometedor arranque de temporada.

El elenco verdiblanco no llega en su mejor momento anímico, ya que viene de sufrir una dura e inesperada goleada por 5-2 frente al Levante el pasado fin de semana. Para revertir esta imagen ante su gente, el Ingeniero apostará por un equipo muy ofensivo.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho pisa suelo sevillano con todo su arsenal pesado y la chapa de candidato de siempre. A continuación, las alineaciones de ambos equipos.

Las probables alineaciones de Betis y Real Madrid

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

La previa de Betis y Real Madrid: todo lo que tenés que saber