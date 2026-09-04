La dirigencia del Millonario tomó la decisión de apartar a un número importante de futbolistas en el último mercado de pases.

Tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, Stefano Di Carlo dejó en claro que River jugaría fuerte en el mercado de pases, tanto para las incorporaciones como para las salidas. Pocos días después, el Millonario anunció que varios jugadores serían apartados y no viajarían a la pretemporada que Eduardo Coudet había diagramado para hacer en España.

La decisión fue enviarlos al predio que el club tiene en Cantilo, a unos 700 metros del Estadio Monumental, para que se entrenen mientras encontraban club. Esto generó cierto malestar en este grupo de futbolistas, que, con la clara intención de mostrar su descontento, utilizaron las redes sociales para intentar demostrar que el lugar no estaba en condiciones.

Cabe destacar que River está construyendo el predio de Cantilo y que, una vez que esté terminado, la Primera se entrenará allí ya que será el más moderno del país, con seis canchas de primer nivel, un centro de alto rendimiento, un gimnasio y todo lo necesario para que nada les falte a los profesionales.

En estas últimas semanas, la inmensa mayoría de los jugadores apartados en River encontraron club. Algunos de ellos por ventas, otros tras rescindir sus contratos y algunos a préstamo. Quienes quedan todavía en Cantilo son Matías Viña y Fabricio Bustos.

Matías Viña jugó el Mundial 2026 con Uruguay. (Foto: Getty).

Por Bustos hubo apenas un sondeo de Independiente al inicio del mercado de pases, pero no se avanzó. Luego no llegaron ofrecimientos por él. En el caso de Viña, todo depende de Flamengo, el dueño de su pase. Si bien lo buscó Getafe, eso no se dio y por eso continúa en el Millonario, aunque si encuentra un club para ir a préstamo se irá.

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Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

¿Qué fue de los jugadores apartados en Cantilo?

Paulo Díaz: rescindió y se fue a Atlanta United

rescindió y se fue a Atlanta United Maximiliano Meza: rescindió y se fue a Independiente

rescindió y se fue a Independiente Kevin Castaño: cedido a préstamo a Atlético Mineiro con obligación de compra

cedido a préstamo a Atlético Mineiro con obligación de compra Santiago Lencina: cedido a préstamo a Burgos

cedido a préstamo a Burgos Ian Subiabre: cedido a préstamo a Tigre

cedido a préstamo a Tigre Maximiliano Salas: cedido a préstamo a Independiente Rivadavia

cedido a préstamo a Independiente Rivadavia Kendry Páez: interrumpió su préstamo y regresó a Chelsea, que le busca destino

interrumpió su préstamo y regresó a Chelsea, que le busca destino Germán Pezzella: rescindió y se fue a Peñarol

rescindió y se fue a Peñarol Matías Galarza Fonda: cedido a Inter Miami con obligación de compra por objetivos

cedido a Inter Miami con obligación de compra por objetivos Giuliano Galoppo: cedido a préstamo a Atlanta United

cedido a préstamo a Atlanta United Alex Woiski: rescindió y se fue a Deportivo Táchira

DATOS CLAVE

Fabricio Bustos y Matías Viña son los únicos jugadores apartados que siguen en River.

son los únicos jugadores apartados que siguen en River. Flamengo es el dueño del pase del defensor uruguayo Matías Viña.

es el dueño del pase del defensor uruguayo Matías Viña. Independiente sondeó a Fabricio Bustos al inicio del mercado, pero no avanzó.