En España hablan de exhibición de Mastantuono y piden que vuelva a Real Madrid: “Tiene loca a media Italia”

El argentino tuvo un gran partido ante Juventus y comenzó a hablarse sobre su futuro fuera de Fiorentina.

De menor a mayor, Franco Mastantuono afronta su primera temporada a préstamo en Fiorentina y, en el último puñado de partidos en la Serie A, el de la Selección Argentina dejó una buena imagen. Incluso, en España ya están al tanto de su actualidad.

El surgido de River Plate no tuvo lugar en Real Madrid por lo que se fue cedido para ganar rodaje fuera del club dueño de su pase. Ahora, sus últimos partidos encandilan en la capital española y hasta hablan de un posible regreso del volante ofensivo.

“3 minutos que debe ver el Madrid: la exhibición de Mastantuono que tiene loca a media Italia”, tituló As sobre un video que resume la actuación del jugador de 19 años el último fin de semana ante Juventus.

🇦🇷😮‍💨 El partido de MASTANTUONO vs Juventus. pic.twitter.com/wQb5T1csy1 — Franco Mastantuono Updates (@MastantuonoArg) November 8, 2026

Cabe recordar que Mastantuono tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2031 y que su estadía en Fiorentina vence al finalizar la presente temporada. De continuar por este camino, el Merengue deberá decidir si lo recupera o si lo cede nuevamente para la siguiente campaña.

Será importante también conocer el futuro de Nico Paz, de enorme presente en Como con Real Madrid manteniendo una opción de recompra para el surgido de su cantera. La decisión sobre uno de los de la Albiceleste podría repercutir en el otro.

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Los números de Mastantuono en Fiorentina

Desde su arribo para esta temporada, Mastantuono ya disputó un total de 13 compromisos con Fiorentina entre la Serie A y la Copa Italia. El argentino anotó 4 goles, todos en la liga, con un promedio de un grito cada 220 minutos en ese certamen.

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