La denuncia de Marcelo Tinelli por el título de Boca en la Tabla Anual: “El arquero se la entregó”

El expresidente de San Lorenzo soltó comentarios ácidos en referencia a la conquista del Xeneize del último sábado.

Boca Juniors retomó los trabajos este lunes tras un fin de semana repleto de festejos por haberse consagrado campeón de Liga. Con triunfo agónico ante Defensa y Justicia, el Xeneize conquistó la Tabla Anual y va por más en la recta final de este semestre.

A 48 horas de la consagración, las repercusiones alrededor del equipo de Rodolfo Arruabarrena no terminan y Marcelo Tinelli fue uno de los últimos en manifestarse sobre este nuevo logro de Boca.

En charla con el streamer Luquitas Rodríguez, el conductor y expresidente de San Lorenzo soltó comentarios irónicos en relación al gol de Enner Valencia que le valió un título al club de la Ribera.

“Te vi contento gritar el gol de una manera desaforada cuando era obvio que faltando 10 segundos se la iban a dar. El arquero se la entregó, se pararon los 4 defensores y fue gol faltando 10 segundos. Faltaba que se abrazaran todos”, soltó Tinelli al chicanear al conductor de Paren la Mano.

“Recién arranca la nueva gran era Xeneize”, le respondió Rodríguez. Pero Tinelli no se quedó callado y contraatacó con otro comentario cargado de sarcasmo en el que puso en duda la validez de la estrella: “¿Eso es campeonato? ¿Vale ese título?”.

💣🔥“Era OBVIO. El arquero se la entregó, se pararon los 4 defensores, faltaba que se abracen todos. ¿Vale este campeonato?” – @cuervotinelli sobre el título de Boca https://t.co/EnOn34ngdo pic.twitter.com/K6rUDo08ex — PaseClave (@paseclave__) November 8, 2026

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Lo que sigue para Boca en este semestre

Los Playoffs del Torneo Clausura y la final de la Copa Sudamericana aparecen en el horizonte, pero el próximo frente para Boca es nada menos que la Copa Argentina. El próximo sábado 14 de noviembre, los de Arruabarrena jugarán las semifinales ante Banfield en Mendoza por un lugar en la gran definición, donde ya está esperando Platense.

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