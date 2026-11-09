Messi nombrado al 11 ideal de FIFPRO: ¿qué es y quiénes quedaron afuera?

El astro argentino obtuvo un nuevo reconocimiento tras su Mundial 2026 y en medio de una gran temporada con el Inter Miami.

FIFPRO, la unión de futbolistas profesionales a lo largo y ancho del mundo, publicó su 11 ideal de 2026 y entre sus integrantes incluyó a Lionel Messi. La presencia del (aunque todavía cueste decirlo) ex 10 de la Selección Argentina no es ninguna novedad tras su increíble actuación en el Mundial y sus constantes hitos en la MLS. Sin embargo, la lista publicada por FIFPRO sí sorprendió al dejar afuera a varias estrellas que tuvieron un 2026 para enmarcar.

En primer lugar, debemos comprender que este reconocimiento se define por votación de los propios jugadores. De acuerdo con lo informado en la página web de FIFPRO, para la edición 2026 votaron más de 19.800 futbolistas de 73 países.

Messi regresó a este equipo ideal por primera vez desde 2023, lo que demuestra el impacto que el Mundial del crack albiceleste tuvo en la mirada de los futbolistas de todo el mundo. Además, alcanzó las 18 apariciones en el elenco de fantasía, récord que ostenta y en el que estira su ventaja.

Así quedó conformado el 11 ideal de FIFPRO en 2026: en el arco, David Raya (Arsenal); en el fondo, solo tres defensores: Achraf Hakimi (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona) y Nuno Mendes (PSG); en el mediocampo, Rodri (Barcelona), seguido de Vitinha (PSG) y Jude Bellingham (Real Madrid); y arriba, cuatro delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Grandes ausencias en el 11 ideal de FIFPRO

Otros jugadores que tuvieron un gran Mundial y un presente destacado, sin embargo, no lograron entrar en el equipo ideal. Entre ellos, el ganador del Balón de Oro, Harry Kane (Bayern Múnich), quedó afuera de la nómina por menos de un punto porcentual.

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El delantero inglés obtuvo el 27,6 % de los votos, mientras que Haaland fue el cuarto delantero más votado, con el 28,4 %. Por su parte, Messi obtuvo el 29,5 % de los votos. Completan el top 10 de delanteros Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembélé y Raphinha.

Unai Simón, ganador del guante de oro en el pasado Mundial y arquero del Athletic Club de Bilbao, no fue nombrado al 11 ideal y si lo hizo su compatriota y suplente en la Selección Española, Raya, quien tuvo un gran año con el Arsenal, obteniendo la Premier League y alcanzando la final de la UEFA Champions League.

En síntesis

Lionel Messi integró el 11 ideal de FIFPRO 2026 logrando un récord de 18 apariciones .

integró el logrando un récord de . Más de 19.800 futbolistas de 73 países votaron para elegir la alineación ideal en 2026.

de votaron para elegir la alineación ideal en 2026. Harry Kane quedó fuera del once por menos de un punto porcentual ante Haaland.