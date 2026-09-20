Cuti Romero palpitó la despedida de Lionel Messi y pidió que le den el Balón de Oro

Atlético de Madrid obtuvo un triunfo importantísimo ante Real Madrid en el Metropolitano y es el nuevo escolta de Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga de España. El defensor argentino Cristian Romero fue titular, se marchó aplaudido en el segundo tiempo y, tras el partido, brindó declaraciones para ESPN.

En la mencionada entrevista, Cuti habló de la victoria del Colchonero en el derbi, pero también palpitó lo que será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA contra Benín.

“Pude compartir muchas cosas con él, es una gran persona. Tiene una humildad que muy pocos jugadores la tienen y él, que ha ganado tanto… la verdad que esas cosas lo hacen sobresalir. Siempre conmigo ha sido una persona increíble“, comenzó diciendo Romero sobre su relación con Leo.

🥹🇦🇷 El Cuti le dedicó estas hermosas palabras a Lionel Messi, en vísperas de la última vez que veremos a la Pulga con la camiseta de la Selección y, además, lo puso como máximo candidato a llevarse el Balón de Oro.



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“Me ayudó mucho a adaptarme. Él siempre a los más chicos los ayudó a acomodarse de la mejor manera y luego hice una relación con él. Es mi ídolo desde muy chico, lo vi sufrir con la Selección, lo vi ganar todo a nivel clubes y después haber compartido Selección con él, haber conseguido tantas cosas, haber compartido tantos mates, tantas concentraciones, tantos trucos… la verdad que es el más grande de todos los tiempos”, completó el zaguero de Atlético de Madrid.

Ya puntualmente sobre el último partido de Messi con la Albiceleste, expresó: “Va a ser una linda despedida para él. La verdad que sorprendió que se despida porque lo veo muy bien, después del Mundial que hizo tenía muchas ganas que siga en la Selección, pero lo importante es qué él esté bien, que disfrute eso y vamos a estar ahí para apoyarlo“.

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Cuti Romero pidió el Balón de Oro 2026 para Lionel Messi

“¿Balón de Oro para él? Sí, obvio, obvio que sí, no hay otro como él, lo sigo diciendo. Seguramente cuando él decida no jugar más, ahí sí habrá que ver a quién dárselo”, manifestó Crisitan Romero al ser consultado sobre la próxima ceremonia del galardón que entrega la revista France Football.

En síntesis