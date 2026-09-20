Agárrense el cinturón porque Boca está con todo: bailó a San Lorenzo y va por la cuádruple corona

Boca hoy lo bailó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y quedó a cinco partidos en el historial. Esta vez, el amigo Arasa no tuvo nada que ver. Esta vez lo expulsó bien a Insaurralde y el Ciclón se quedó con 10. Aunque fue extraño lo que pasó, Boca lo bailaba más 11 contra 11 que 11 contra 10.
A ver, San Lorenzo no pasa por Gorosito, no pasa por Insúa. Los dos son ídolos, los dos son grandes técnicos. Si vos no tenés un mejor equipo, un mejor plantel, el Boca de La Ribera te va a bailar siempre. Te va a bailar con Pipo, con Insúa, con el Bambino Veira o con cualquiera.
El hombre de la semana fue Leandro Lozano, que, con dos zurdazos, uno en Sao Paulo y uno en cancha de San Lorenzo, hizo feliz a por lo menos 15 millones de hinchas de Boca que están ilusionados porque pelean en tres frentes.
Sí, Boca quedó a un punto de la tabla general, pelea el Torneo Clausura, sueña con la Copa Argentina y sueña también con ganar la Copa Sudamericana, donde está en semifinales. Y el Boca del Vasco Arruabarrena juega bien.
🗣️✍️ "BOCA LO BAILÓ A SAN LORENZO EN EL GASÓMETRO".— Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 20, 2026
Toti Pasman. pic.twitter.com/2IiGRVYg8h
Párrafo aparte para Lautaro Blanco, para mí, el mejor jugador de Boca. Está en casi todos los goles y hoy tiró un caño y le dio una asistencia a Merentiel, que solamente la tuvo que empujar.
A Insúa se le enojó primero Cuello y después Farías, pero, cuando vos estás con 10 hombres, yo creo que, para los técnicos, es más sobrevivir que otra cosa. Y era sobrevivir con el 0-0.
De hecho, después intentó con Reali, con Herazo, con Álvarez. Y no pudo. No pudo porque Boca era muy superior y con el 2-0 le hizo precio.
El Boca del Vasco va por todo, señores. Va por la triple corona o hasta por la cuádruple corona, contando la tabla anual. Agárrense el cinturón, que el Vasco está con todo.