Las chicanas de Boca a San Lorenzo tras ganar el clásico: “Supermercado”

El Xeneize se impuso 2-0 con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego hubo cargadas en las redes sociales del club.

Este domingo por la tarde, Boca venció 2-0 a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso en el Nuevo Gasómetro y se quedó con el clásico ante el Ciclón. En medio de ese contexto y luego de que finalizó el partido, hubo chicanas en la cuenta oficial.

Los futbolistas de Boca durante el triunfo ante San Lorenzo. (Getty Images)

En primer lugar, el Xeneize utilizó la típica cargada. “Los 3 puntos se van al barrio de La Boca“, escribió junto a imágenes de los futbolistas durante el compromiso. Esto tiene un claro mensaje encriptado en alusión a la mudanza que sufrió el Matador, cuando se fue de Boedo a Bajo Flores en la época y por culpa de la dictadura militar de 1976-1983.

Es prácticamente habitual que distintos equipos del fútbol argentino emitan cánticos con referencia al cambio de zona que afrontó San Lorenzo en aquella época y que, pese a que hace años recuperó los terrenos sobre Avenida La Plata, aún no pudo empezar con las obras correspondientes para volver a construir el estadio como lo era el Viejo Gasómetro.

Los 3️⃣ puntos se van al barrio de La Boca 💙💛💙 pic.twitter.com/yTUqrySFKY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 20, 2026

No conforme con eso, Boca redobló la apuesta a través de su cuenta oficial. Junto a un video para revivir el gol de Leandro Lozano que significó el 1-0 y que marcó un antes y un después en el encuentro, el CM estuvo en los detalles. En ese sentido, suena La Canción Del Supermercado de Turf, en una clara referencia al Carrefour que estuvo en lugar del Viejo Gasómetro durante más de 30 años.

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Para entender aún mejor la chicana que escondió en la música, la parte de la canción que sonó durante el video, sostiene: “Siempre la canción que suena mejor, la canción que suena en la radio. La canción que suena en el tren, la canción del supermercado. Porque estés donde estés, de nuevo otra vez, el mundo se pone a tus pies“.