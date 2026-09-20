Leandro Paredes, ambicioso tras el triunfo de Boca ante San Lorenzo: “Los clásicos se ganan”

El capitán del Xeneize fue la gran figura del clásico en el Nuevo Gasómetro y luego habló como referente del plantel.

Este domingo por la tarde, Boca venció 2-0 a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso en el Nuevo Gasómetro y se quedó con el clásico ante el Ciclón. Como no podía ser de otra manera, Leandro Paredes fue la gran figura del partido que se jugó bajo un diluvio torrencial.

Leandro Paredes vs San Lorenzo. Torneo Clausura. pic.twitter.com/XMKemJILcy — 𝐉𝐃 (@JuannDis) September 20, 2026

Como cada vez que está en óptimas condiciones físicas, el capitán del Xeneize fue el más destacado sobre el campo de juego y el segundo tiempo se jugó a su ritmo. Luego del partido, fue ambicioso y sentenció: “Los clásicos se ganan“. No conforme con esa frase, redobló la apuesta. “Y jugándolo de esta manera, mucho mejor“, agregó también.

El campeón del mundo fue sincero y aseguró: “Hicimos un partido perfecto“. Pocos segundos más tarde, analizó lo trabajado en la semana y los resultados están a la vista. “Era lo que habíamos preparado y queríamos. Fue intenso y de buen juego, hasta que se largó torrencialmente“, manifestó Paredes en una entrevista exclusiva con TNT Sports.

Leandro Paredes, la figura de Boca ante San Lorenzo. (Prensa AFA)

Inmediatamente después, hizo una fuerte revelación y confesó: “Hicimos un clic mental“. Por otro lado, entró en detalles de a qué se refería exactamente y fue ahí cuando expresó: “Sabíamos que si le agregamos intensidad al juego que teníamos y jugar siempre con esta predisposición, con y sin pelota, las cosas iban a ir mucho mejor“.

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A su vez, elogió a Rodolfo Arruabarrena y el impacto inmediato que tuvo en el plantel: “Vamos por un buen camino“, sostuvo Leandro en primera instancia. Por último pero no menos importante, el mediocampista de Boca culminó: “Seguramente que nos dio esa chipa y empujón que necesitábamos. Nosotros como grupo, le respondemos“.