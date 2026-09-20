La decisión del Vasco Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Lorenzo

El entrenador se mostró conforme por el rendimiento de su equipo, pero ya piensa en el duelo ante Racing del próximo fin de semana.

Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, Boca Juniors se impuso por 2-0 ante San Lorenzo este domingo en condición de visitante por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Así, el Xeneize extendió su buen momento y se acomodó en la Zona A.

El club de la Ribera consiguió tres puntos clave ante un rival directo para afianzarse en la zona de Playoffs mientras se mantiene vivo en las tres competencias de este semenstre. Por delante, Boca tiene otro durísimo y crucial partido.

Es que, el próximo domingo, el Xeneize chocará en Rosario ante Racing Club por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Se trata de una competencia importante que podría terminar con la racha sin títulos, además de darle al equipo la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Antes de meterse de lleno en la preparación para el duelo ante la Academia, Rodolfo Arruabarrena decidió otorgarles a sus futbolistas un día libre para que puedan descansar. De esta manera, se reencontrarán el martes por la tarde en Boca Predio para pensar en el clásico del domingo.

Así está la tabla del Torneo Clausura

Cuándo y dónde se juega Boca vs. Racing

Lo que sigue en el calendario para Boca Juniors es nada menos que la Copa Argentina. Por los cuartos de final, el Xeneize enfrentará el próximo domingo 27 de septiembre a las 19 a Racing en el Estadio Gigante de Arroyito.

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