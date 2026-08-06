Arruabarrena elogió a Leonel Flores luego de la victoria de Boca ante Estudiantes: “Sabíamos lo que nos podía dar”

El Vasco se refirió al nivel del delantero que volvió a ser titular en el elenco de la Ribera.

Desde su debut en el primer equipo de Boca, el delantero Leonel Flores poco a poco se fue convirtiendo en una de las piezas más importantes de la ofensiva, a tal punto que se ganó la titularidad dentro de la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Luego de la victoria 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, el ‘Vasco’ habló en conferencia de prensa, en la que además de valorar el primer triunfo en el certamen, elogió el rendimiento que está mostrando el futbolista de 19 años.

“En el complejo hay mucha gente conocida, muchos ex compañeros, siempre he dicho que yo estando afuera veo la cantera de Tigre, de Boca, que son los clubes en los que he estado, para tratar de en algún momento poder sacar alguno y llevarlo para aquellos lados (por Medio Oriente)”, inició sobre los futbolistas de las inferiores del club.

Y agregó respecto a Flores: “Sabíamos lo que Leo nos podía dar, pero es mérito de él, de aprovechar las oportunidades, de seguir creciendo, de seguir siendo autocrítico en algunas situaciones que sabe que tiene que mejorar y estoy contento con él, con el grupo. Siempre he dicho que es un grupo sano y vamos a tratar de que el hincha de Boca se sienta identificado con el equipo”.

"SABÍAMOS LO QUE LEO (FLORES) NOS PODÍA DAR"



El Vasco Arruabarrena admitió que tenía visto al pibe que la rompe en Boca desde antes de llegar al club pic.twitter.com/glmUQUfmE8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2026

La presión a Riquelme

Por otro lado, el entrenador también habló sobre el mercado de pases, en el que Boca se encuentra en negociaciones por Enner Valencia y Ezequiel Ávila, ya que el Vasco pidió por la llegada de un delantero de área para competir con Merentiel, Bareiro y Milton Giménez.

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“Hablo de los jugadores cuando están. Saben que es un mercado siempre difícil para Boca también por un montón de cuestiones. Estoy en contacto con el presidente. Él sabe lo que necesitamos. Estoy tranquilo en ese sentido”, fueron sus palabras.

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