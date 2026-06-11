Por decisión de Arruabarrena, Ander Herrera se va de Boca

El mediocampista español de 36 años acordó la recisión de un contrato que se extendía hasta diciembre de este año.

Antes de llegar a Buenos Aires para firmar el contrato que lo vinculará formalmente a Boca, Rodolfo Arruabarrena ya comunicó algunas decisiones importantes respecto al plantel y una de ellas es que no contará con el español Ander Herrera, mediocampista que cada vez que estuvo en condiciones de jugar había sido importante para Claudio Úbeda.

Por ese motivo, según pudo saber Bolavip, el club y el jugador de 36 años que tenía contrato hasta diciembre de este año acordaron una rescisión de mutuo acuerdo. Al dejar de formar parte del Xeneize, habrá que esperar para saber si su decisión a futuro es buscar nuevo destino o poner fin a su carrera profesional.

Arruabarrena manifestó que su intención es tener a disposición un plantel con el que pueda contar al cien por ciento y no encontró en el español las garantías para cumplir en ese aspecto, basándose en las varias lesiones que lo han postergado desde su arribo al club.

Herrera es parte de una depuración mucho más profunda propuesta por el nuevo entrenador, que incluirá entre siete y ocho futbolistas, algunos de los cuales ya están negociando su salida rumbo a un nuevo destino, como sucede con Lucas Janson y Agustín Martegani.

Herrera marcó ante Barcelona de Guayaquil su único gol en Boca.

Rescisión en buenos términos

Ander Herrera aceptó los motivos de Arruabarrena una vez que le fue comunicada la decisión por parte de la dirigencia y esa fue la razón por la que la rescisión de contrato pudo acordarse de manera rápida y en buenos términos. Se espera que en las próximas horas la desvinculación sea oficialmente notificada.

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Los números de Ander Herrera en Boca

Desde su arribo al Xeneize en enero del año pasado, Ander Herrera disputó un total de 29 partidos oficiales en los que acumuló 1.174 minutos en cancha, con aporte de un gol. Diferentes lesiones le impidieron tener más acción y ya lo habían puesto a evaluar en el pasado si continuaba o no.

¿Qué pasa con Cavani?

Los motivos que llevaron a la desvinculación de Ander Herrera, también han puesto en evaluación la continuidad de Edinson Cavani. El uruguayo solo participó de dos partidos en lo que va del año y parecía estar esperando fecha para realizarse una operación, tras dos bloqueos lumbares que no dieron los resultados esperados.

Data clave

Ander Herrera acordó la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo con Boca.

acordó la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo con Boca. 29 partidos oficiales y un gol disputó el mediocampista español en el club.

y un gol disputó el mediocampista español en el club. Rodolfo Arruabarrena planea una depuración de entre siete y ocho futbolistas del plantel.