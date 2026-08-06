Boca hoy: entradas vs. Vélez en el Ducó, Arruabarrena habló del mercado de pases y más

Boca encara el cierre de la semana con una sonrisa luego de haber derrotado a Estudiantes y ya piensa en Vélez. El Xeneize se prepara para volver al Ducó y ya comunicó qué deben hacer sus hinchas para ingresar. A continuación, todo lo que tenés que saber este jueves 6 de agosto.

Boca confirmó la localía en Huracán ante Vélez

El Club Atlético Boca Juniors informa que el partido del próximo sábado 8 de agosto ante Vélez se disputará en el estadio de Huracán.

En relación a esto, comunicamos las siguientes medidas tomadas a partir de estos partidos que no se disputan en La Bombonera.

Prórroga en el vencimiento de los abonos: entendiendo perfectamente lo que significa para cada Xeneize no jugar en casa, y agradeciendo el apoyo de siempre, se decidió extender un mes la vigencia de cada abono. De esta forma, se contempla la recuperación de los partidos a los que algunos de los abonados no pudieron asistir. Este beneficio se aplica automáticamente. No se debe realizar ningún trámite para obtenerlo.

Agradecemos una vez más el apoyo, el compromiso y el aliento incondicional de toda la familia xeneize.

Boca dio información para las entradas vs. Vélez

Boca comunicó los detalles para asistir a su próximo partido frente a Vélez en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con apertura de puertas programada para las 16:15. Aquellos socios que cuenten con una asistencia del 50% en los últimos 12 meses podrán confirmar su lugar desde el 06/08 a las 14, hasta el 07/08 a las 12, mientras que la reserva general se habilitará a partir del 07/08 a las 13, mediante el portal Boca Socios.

Publicidad

Para ingresar, los espectadores deberán presentar su carnet de socio y DNI, además de tener la cuota de junio de 2026 al día. La atención al socio se brindará desde la apertura de puertas en Av. Amancio Alcorta 2570, aclarándose que los pagos durante el día del encuentro solo se gestionarán mediante Mercado Pago o Boca Socios, además de disponer de líneas de contacto telefónicas, presenciales y por correo electrónico para consultas previas.

La verdad de los 4 jugadores de Boca “olvidados” en el Ducó

Luego de la gran victoria de Boca sobre Estudiantes, se viralizó un video con Álvaro Montero, Sebastián Villa, Ángel Romero y Santiago Ascacibar parados en la puerta del Estadio Tomás Adolfo Ducó. Algunas versiones indicaban que el micro del Xeneize había abandonado el recinto sin los futbolistas. Sin embargo, estuvo lejos de ser de esa manera.

Si bien es cierto que los jugadores estaban en una posición incómoda, rodeados de gente y sin certezas de a dónde debían dirigirse, la realidad es que ninguno iba a volverse en el micro con el plantel. Los deportistas, autorizados por el club, se retiraron con sus respectivas familias.

Publicidad

Arruabarrena habló sobre el mercado

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena declaró que no está conforme con los tres puntos obtenidos en Parque Patricios y que pretende que su equipo vaya por más y continúe mejorando.

Además, le volvió a mandar un mensaje a Juan Román Riquelme sobre el mercado de pases: “Hablo de los jugadores cuando están. Saben que es un mercado siempre difícil para Boca también por un montón de cuestiones. Estoy en contacto con el presidente. Él sabe lo que necesitamos. Estoy tranquilo en ese sentido”.

Oferta superior a 10 millones de dólares por Milton Delgado que Boca ya rechazó: los detalles

En concreto, desde el Atlanta United de la MLS se mostraron interesados en el volante central y realizaron una oferta de ocho cifras que ya tuvo respuesta negativa de Boca. Sí, el equipo dirigido por el Tata Martino ofertó más de 10 millones por un porcentaje alto del pase de Delgado, pero para el Xeneize fue insuficiente.

Publicidad

La propuesta formal fue superior a los 10 millones brutos y desde Boca consideraron que se requerían otros montos para desprenderse de su joya. Más precisamente, la cláusula de 20 millones de dólares, que ya subió a 25 millones al haber comenzado el torneo.

Boca confirmó la llegada de Enner Valencia como refuerzo: cuándo firma su nuevo contrato

Según informó Boca en su cuenta, Valencia llega este viernes por la tarde a Argentina. Una vez que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasará la noche y el sábado por la mañana se realizará la revisión médica. De no mediar inconvenientes en ese ítem, luego sí firmará su contrato hasta diciembre de 2027.

De esta manera, será la cuarta cara nueva del mercado de pases de mitad de 2026 del Xeneize, para sumarse al plantel que comanda tácticamente el Vasco. Así las cosas, se añade a los arribos de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero, que ya son habituales titulares en cada uno de los encuentros que se disputaron en este segundo semestre.

Publicidad

Santiago Zampieri se fue de Boca y liberó un cupo: los apuntados por Riquelme y Arruabarrena

Zampieri es nuevo refuerzo de Montevideo City Torque. Con el objetivo de sumar minutos de juego como profesional, el zurdo cruza el charco a préstamo por un año. Eso sí, hay que destacar que es con opción de compra y, según informaron varias fuentes, sería de alrededor de 2,5 millones de dólares por el 70% de su ficha.

Un dato importante a tener en cuenta es que es considerado uno de los mejores proyectos de lateral izquierdo del país. De hecho, sin ir más lejos, en reiteradas oportunidades integró la Selección Argentina Juvenil debido a su destacada calidad para su corta edad. En una de esas convocatorias, se dio el lujo de sacarse una foto con Lionel Messi en pleno entrenamiento.