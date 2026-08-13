Los octavos de final de Libertadores y Sudamericana, al rojo vivo: así están la series y los posibles cruces de cuartos

Con los asteriscos de Santa Fe vs. River y Tolima vs. Independiente del Valle, se disputaron los duelos de ida en los certámenes internacionales de CONMEBOL y ya hay un panorama sobre dónde está parado cada equipo.

Comenzaron las etapas de eliminación directa de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Un total de 32 equipos de todos los rincones del continente juegan por el sueño de sumar un trofeo internacional a las vitrinas de sus clubes. Este jueves se completaron los partidos de ida programados.

La Libertadores y la Sudamericana se ven por Disney+.

A raíz del terremoto que azotó a Colombia en el arranque de esta semana, dos partidos debieron ser suspendidos y sus definiciones se retrasarán una semana. Independiente Santa Fe vs. River y Deportes Tolima vs. Independiente del Valle iniciarán la próxima semana.

Cómo salieron los partidos de ida de Libertadores y cuándo son las vueltas

*Horarios de Argentina

Fluminense 0-0 Independiente Rivadavia (Vuelta: martes 18/08 – 19hs)

Estudiantes 1-1 U. Católica (Vuelta: martes 18/08 – 21.30hs)

Platense 1-1 Coquimbo (Vuelta: miércoles 19/08 – 19hs)

Palmeiras 1-1 Cerro Porteño (Vuelta: miércoles 19/08 – 19hs)

Cruzeiro 1-1 Flamengo (Vuelta: miércoles 19/08 – 21.30hs)

Mirassol 1-1 LDU Quito (Vuelta: jueves 20/08 – 19hs)

Rosario Central 0-0 Corinthians (Vuelta: jueves 20/08 – 21.30hs)

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle – (Ida 18/08 – Vuelta 25/08)

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

Cómo salieron los partidos de ida de Sudamericana y cuándo son las vueltas

*Horarios de Argentina

Boca 3-1 Recoleta (Vuelta: martes 18/08 – 19hs)

Bolívar 1-1 Sao Paulo (Vuelta: martes 18/08 – 21.30hs)

Tigre 0-1 – Montevideo City Torque (Vuelta: miércoles 19/08 – 21.30hs)

Bragantino 0-1 Atlético Mineiro (Vuelta: miércoles 19/08 – 19hs)

Santos 2-1 Macará (Vuelta: jueves 20/08 – 19hs)

Vasco da Gama 0-0 Olimpia (Vuelta: jueves 20/08 – 19hs)

Cienciano 6-1 Botafogo (Vuelta: jueves 20/08 – 21.30hs)

Independiente Santa Fe vs. River (Ida 19/08 – Vuelta 26/08)

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Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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