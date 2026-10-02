Fechas confirmadas de las semifinales de la Copa Argentina: se pasó la final para el 2 de diciembre

Boca, Banfield, Platense y Atlético Tucumán ya saben cuándo jugarán el partido que los puede depositar en la final del certamen federal.

Este viernes, luego de que se confirmara al último clasificado de los cuatro que siguen en carrera, se oficializaron las fechas para las semifinales de la Copa Argentina 2026, que tendrá como protagonistas a Boca, Banfield, Atlético Tucumán y Platense.

Tras tanta especulación respecto a las posibles fechas, sobre todo vinculado al duelo entre el Xeneize y el Taladro, ya que no había un día posible debido a que los del Vasco Arruabarrena condicionaban la organización por su participación en la Copa Sudamericana y la disputa del Superclásico el domingo 1 de noviembre.

Finalmente, la Copa Argentina encontró las fechas para ambas semis, que se disputarán entre sí con dos semanas de diferencia. En concreto, el miércoles 28 de octubre se jugará la semifinal entre Platense y Atlético Tucumán, mientras que el duelo entre Boca y Banfield será el sábado 14 de noviembre.

Esto generó que se mueva la fecha de la final, que en un principio estaba pautada para el miércoles 4 de noviembre. Ahora, la misma se disputará el miércoles 2 de diciembre. Lógicamente, las sedes y los horarios de los tres partidos restantes de la Copa Argentina no fueron confirmados.

Cabe destacar que el partido entre Boca y Banfield se disputará en plena fecha FIFA, por lo que los convocados a sus respectivas selecciones podrían perderse el trascendetal partido que dejará a uno en camino y al otro en la gran final, donde ya conocerán a su rival.

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina 2026

Boca – Banfield | Sábado 14 de noviembre | Horario y sede a confirmar.

Platense – Atlético Tucumán | Miércoles 28 de octubre | Horario y sede a confirmar.

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Final: Boca/Banfield – Platense/Atlético Tucumán | Miércoles 2 de diciembre | Horario y sede a confirmar.

El cuadro de la Copa Argentina