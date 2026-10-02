Ni 24 horas en el país: la odisea del plantel de Burkina Faso para enfrentar a la Selección Argentina tras quedar varados en África

Bien se sabe que Burkina Faso tuvo enormes problemas con su traslado para poder llegar a Buenos Aires a disputar el amistoso internacional contra la Selección Argentina, que se jugará este sábado por la noche. En ese sentido, ahora se resolvió el conflicto pero cuenta con una nueva curiosidad: estarán menos de 24 horas en el país.

Cabe recordar que tendrían que haber viajado el 30 de septiembre pero, por una cuestión ajena a ellos, el vuelo fue cancelado y se vieron obligados a permanecer varados en Marruecos hasta que se resuelva la situación. De hecho, tan adverso fue el panorama que se barajó la posibilidad de cancelar el partido a disputarse en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que Burkina Faso llega a Buenos Aires este sábado por el mediodía para disputar el amistoso internacional contra la Selección Argentina, correspondiente a esta fecha FIFA. Para ser aún más preciso, arriba a las 13:15hs al Aeropuerto de Ezeiza, lo que significa que aterrizará solamente 7 horas antes del partido en cuestión.

Los futbolista de la Selección de Burkina Faso. (Getty Images)

Lo curioso en esta oportunidad es que apenas estará 18 horas en el país, porque rápidamente llevará a cabo su regreso a África. Esto se debe a que 07:30 AM parte rumbo a Uagadugu como destino final, que es la capital de Burkina Faso y significa toda una travesía. De esta manera, el plantel del combinado nacional llevará a cabo una verdadera odisea.

Ahora bien, un dato importante a mencionar es que este no es el amistoso de la despedida de Lionel Messi. Por el contrario, Leo jugará su último partido con la Selección Argentina el sábado 6 de octubre ante Benín.

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El comunicado de Burkina Faso

La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los seguidores de los «Etalons» y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación burkinesa en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido internacional amistoso entre Argentina y Burkina Faso, previsto para el domingo 4 de octubre de 2026 a las 00:00 GMT.

El desplazamiento de la selección nacional absoluta se vio alterado tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre. Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación.

Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires. Se han explorado diversas opciones para reprogramar la salida, pero ciertas limitaciones —especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje— han generado reticencias entre los jugadores.