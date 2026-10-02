Independiente vs. Instituto, EN VIVO: minuto a minuto del duelo por el Torneo Clausura

Independiente recibe a Instituto este viernes 2 de octubre en el Estadio Libertadores de América desde las 19:15 por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Jadson Viera buscará volver a meterse a la zona de clasificación a las copas internacionales y asegurar su lugar entre los clasificados a playoffs, mientras que la Gloria quiere seguir liderando la Zona A y seguir soñando con las copas.
El partido será posible de sintonizar mediante ESPN Premium y en BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto.
Las alineaciones de Independiente e Instituto
Independiente: Rodrigo Rey, Juan Manuel Fedorco, Leonardo Godoy, Franco Calderon, Ramiro Martino, Maximiliano Meza, Ivan Marcone, Mateo Pérez Curci, Matias Abaldo, Iván Andrés Morales Bravo, Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.
Instituto: Marcos Ledesma, Leonel Mosevich, Jonathan Galvan, Agustin Massaccesi, Diego Sosa, Gustavo Abregu, Matias Gallardo, Giuliano Cerato, Alex Nahuel Luna, Matias Tissera, Jeremias Lazaro. DT: Diego Flores.
El equipo arbitral de Independiente – Instituto
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
- VAR: José Carreras
- AVAR: Lucas Germanotta