Las mejores 48 horas de la vida de Leo Flores y su cláusula en Boca empieza a ser una ganga para el mercado europeo

El extremo Xeneize vivió los mejores dos días de su vida: debutó con nivel de crack en la Selección Argentina y clavó un doblete en La Bombonera. El equipo del Vasco Arruabarrena estiró su invicto y se acerca a la cima de la tabla anual.

Fueron, sin dudas, las mejores 48 horas en la vida y en la corta carrera de Leo Flores. En esta nueva era de la Selección Argentina sin Lionel Messi, al pibe le bastaron apenas 12 minutos en cancha para dejar boquiabierto a Lionel Scaloni.

Jugó con una soltura propia de un crack consagrado: tiró gambetas, metió un pase gol y sacó una volea que de milagro no terminó en un tanto antológico. De todos los nombres nuevos que se probaron en la Albiceleste, fue el que más se destacó.

💥🗣️ "FLORES ES LA NUEVA JOYA DEL FÚTBOL ARGENTINO"



El análisis de @TotiPasman sobre la goleada de Boca y el gran nivel del debutante de la Selección. pic.twitter.com/kRWzikgmI4 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 3, 2026

De la Scaloneta a liquidar el partido en La Bombonera

La racha espectacular de Flores no terminó con la camiseta de la Selección. De miércoles a viernes, el extremo regresó a Boca, entró 30 minutos en La Bombonera y definió el partido despachándose con dos golazos.

Aprovechando el lugar que dejó la lamentable lesión de Tomi Aranda, hoy se erige como la gran figura del fútbol argentino. Aunque tildarlo de “crack” con tan pocos partidos en Primera pueda sonar apresurado, demuestra en cada intervención que tiene pasta, calidad y ahora también una gran capacidad goleadora.

A este ritmo, su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares empieza a parecer una verdadera ganga para el mercado europeo.

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El Boca del Vasco, una máquina que no frena

Más allá del show de su nueva joyita, el Boca de Arruabarrena sigue absolutamente imparable. Aunque hoy no brilló desde el funcionamiento colectivo ni tuvo su mejor noche, el equipo demostró tener individualidades que sacan la cara en los momentos justos:

Lozano fue una de las grandes figuras rompiéndola por la banda.

fue una de las grandes figuras rompiéndola por la banda. Milton Delgado redondeó otra actuación impecable en el mediocampo.

redondeó otra actuación impecable en el mediocampo. Di Lollo volvió a sumar un gol a su cuenta personal.

volvió a sumar un gol a su cuenta personal. Leandro Brey se mostró un paso más seguro y afianzado bajo los tres palos.

Con este resultado, el Xeneize alcanzó un impresionante invicto de 16 partidos y, gracias al empate de Newell’s, quedó a tan solo dos puntos de la cima en la tabla anual. El equipo de la Ribera hace los deberes, gana en todos los frentes y se ilusiona con coronar la temporada de la mano del talento innegable de Leo Flores.