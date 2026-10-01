Predicción exacta de Boca – Unión: así saldrá el duelo de la Fecha 11 del Torneo Clausura según la Inteligencia Artificial

En La Bombonera, el Xeneize juega ante un rival directo en la pelea por la clasificación a los Playoffs.

Boca Juniors pelea en las tres competencias de este segundo semestre y el viernes intentará acercarse aún más a los Playoffs del Torneo Clausura 2026. En La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena recibirán a Unión de Santa Fe en el marco de la Fecha 11.

El Xeneize se ubica entre los 8 mejores de la Zona A, pero debe seguir sumando para asegurar su presencia en los octavos de final. Del otro lado, el Tatengue está en el 9° lugar y aspira a derrotar a un rival directo en la lucha, por lo que los puntos son cruciales en esta oportunidad.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que se convierta en un experto pronosticador deportivo para arrojar el resultado que cree que se dará este viernes en La Bombonera. La IA se la jugó por un trabajado triunfo de Boca por 2-1.

La predicción de la IA sobre Boca – Unión

18′ — Gol de Unión (0-1): El plan de la visita golpea primero mediante la pelota parada, una de sus armas preferidas. Ignacio Malcorra ejecuta un córner muy preciso y Marcelo Estigarribia anticipa la marca de Facundo Herrera en el primer palo, superando a Leandro Brey con un cabezazo letal.

El plan de la visita golpea primero mediante la pelota parada, una de sus armas preferidas. Ignacio Malcorra ejecuta un córner muy preciso y anticipa la marca de Facundo Herrera en el primer palo, superando a Leandro Brey con un cabezazo letal. 34′ — Tarjeta Amarilla: El árbitro amonesta a Joaquín Mosqueira en Unión tras cortar con falta un ataque prometedor comandado por Alan Velasco cerca de la medialuna del área.

El árbitro amonesta a Joaquín Mosqueira en Unión tras cortar con falta un ataque prometedor comandado por Alan Velasco cerca de la medialuna del área. 43′ — Gol de Boca Juniors (1-1): La jerarquía local entra en juego. Leandro Paredes rompe líneas con un pase filtrado fenomenal para la escalada de Lautaro Blanco, quien mete el centro de primera. En el área chica, Miguel Merentiel se anticipa a Juan Pablo Ludueña y la empuja a la red antes del cierre de Matías Mansilla.

La jerarquía local entra en juego. Leandro Paredes rompe líneas con un pase filtrado fenomenal para la escalada de Lautaro Blanco, quien mete el centro de primera. En el área chica, se anticipa a Juan Pablo Ludueña y la empuja a la red antes del cierre de Matías Mansilla. 62′ — Cambio en Boca Juniors: Buscando mayor frescura y desborde por el sector izquierdo, ingresa el juvenil Leonel Flores reemplazando a Sebastián Villa, quien ya mostraba desgaste físico.

Buscando mayor frescura y desborde por el sector izquierdo, ingresa el juvenil Leonel Flores reemplazando a Sebastián Villa, quien ya mostraba desgaste físico. 76′ — Gol de Boca Juniors (2-1): La calidad individual rompe el empate. Tras recuperar una pelota con Ascacibar, Alan Velasco encara de izquierda a centro, deja en el camino a Juan Pintado con un enganche rápido y saca un derechazo cruzado, inatajable, que desata el delirio en las tribunas.

La calidad individual rompe el empate. Tras recuperar una pelota con Ascacibar, encara de izquierda a centro, deja en el camino a Juan Pintado con un enganche rápido y saca un derechazo cruzado, inatajable, que desata el delirio en las tribunas. 88′ — Salvada clave: Leandro Brey se viste de héroe sobre el final del partido desviando al córner un remate fortísimo de media distancia de Cristian Tarragona.

Resultado Final Simulado: Boca Juniors 2 – 1 Unión de Santa Fe.

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Los árbitros de Boca vs. Unión

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Gastón Suárez

La tabla del Torneo Clausura 2026

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