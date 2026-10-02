El Gringo no dejó tema sin tocar en la previa de una nueva presentación y prometió dar show para ir por su sueño: ser campeón.

Los ojos de la UFC están puestos sobre Argentina. Tras la victoria de Ailín Pérez sobre la brasileña Norma Dumont el pasado sábado, se espera que el país siga tomando protagonismo de la mano de Esteban Ribovics. El show parece garantizado y él se encargó de darle notoriedad a una nueva presentación.

El Gringo se tomó el tiempo para charlar de todo con Bolavip. Después de su última victoria en agosto por KO en la que retiró a la leyenda brasileña Edson Barboza, ahora Esteban se medirá con alguien de calibre similar: King Green. Este veterano estadounidense de 40 años acostumbra a dar show y por eso se espera que sea una de las peleas de la noche en el UFC 332.

Para Ribovics, contado por él mismo, esta es una oportunidad inmejorable de demostrarle a la compañía que está para grandes cosas. En caso de finalizar a Green, podría aspirar a volver a la carrera por el ranking de los 15 mejores de la empresa, donde aparecen los peces gordos y las luces más encandilantes.

Entrevista completa de Esteban Ribovics con Bolavip

–¿Cómo te toma esta pelea tan importante?

–Bien, contento de haber peleado otra vez pronto, ya que es lo que había pedido. Si bien había pedido un toque de vacaciones después de mi última pelea, ya que tengo mi matrimonio, esta pelea se dio dentro del tiempo en que podía llegar a aceptarla. En noviembre tengo mi casamiento en Argentina, así que viene muy bien, viene al pelo la pelea. No tenía lesiones, no tenía nada… ¿por qué no tomar la pelea con un buen nombre también? Así que contento.

–¿Tuviste opción de elegir al rival o cómo fue ese proceso?

–No hubo elección, o sea, no hubo elección: fue aceptar la pelea. Me llamó Hunter Campbell a mi mánager y me dijo: “Necesito esta pelea para este evento”. Si bien no sé si era porque tenía mucho hate este evento, dice mucha gente que es el peor evento numerado, no sé si nos pusieron a nosotros para dar show o para qué, pero a mí me encantó la pelea. Ya iba a pelear con Bo hace bastante tiempo y él por algún motivo decidió no pelear conmigo, y hoy el destino nos vuelve a enfrentar.

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–Sobre lo que decís del evento, ¿le das bola a las críticas?

–Para mí no es un mal evento, hay muchas peleas buenas. Solamente capaz no sean tan conocidos los nombres que hay, pero yo creo que se van a sorprender. Este sábado va a haber muy buenas peleas; hay muy buenos nombres dentro del ambiente. Yo conozco bastante, capaz más que la gente, y la gente piensa que va a ser un evento de mierda. Yo creo que no, que va a ser un evento muy bueno y que van a salir a hablar cosas buenas después de que pase.

–En comparación con tu pelea con Mateusz Gamrot en la que fue demasiada lucha, ¿se puede decir que este estilo te sienta mejor para lo que ofrecés?

-Obviamente no tiene la misma capacidad de grappling que tiene Gamrot, pero aun así tiene 40 años de experiencia, 50 peleas y mucha rodaje. Son peleadores veteranos y experimentados que lo tienen muy implementado. Así que nada, veo que va a salir a dar todo, a sacar su truco de la manga, a jugar sucio, a patearme la rodilla para hacerme caer en su juego. Estuve practicando y entrenando sobre eso también.

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–¿Y pensando en la que tuviste recientemente con Edson Barboza? ¿Existen similitudes o son historias completamente distintas?

-Son peleas completamente distintas. Edson Barboza venía con una racha de derrotas, entonces obviamente en la cabeza de él no está lo mismo que en la de alguien que lleva tres victorias consecutivas y que no tiene en mente retirarse todavía. Es completamente diferente cómo plantea la pelea uno y el otro.

–¿Te afectó de alguna manera saber que Barboza se retiraba con vos y que eras muy favorito?

-Cada peleador que enfrento trato de prepararme de la mejor manera posible. La última fue una pelea más y fue contra una leyenda, contra alguien de muy buen nombre y conocido. Fue una pelea más que hoy en día me catapultó un poquito más arriba, pero lo tomé así, como una pelea más.

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–¿Te costó mucho adaptarte a su estilo?

-Gracias a Dios tengo compañeros que lo suelen imitar muy bien. El sparing partner que traje también lo imita bastante bien, así que creo que hicimos un buen trabajo con respecto a eso: a su trabajo, a cómo te baja la mano, te pone la cara o te hace caer en su cueva. Yo también tengo un juego desordenado que te hace dudar con cambios de guardia y esas cosas sobre qué es lo que voy a hacer, así que creo que tenemos un poquito de similitud en eso. Él baja mucho las manos, algo que yo no hago, pero yo también te cambio la guardia, te saco, te pego y te tiro. Está bueno el matchup.

–¿Cómo se toma la iniciativa en una pelea así tan igualada?

-Yo voy a salir a matar. Voy a salir a arrancarle la cabeza, a no dejarlo respirar y a tratar de que se acabe la pelea rápido; ese va a ser mi objetivo. No voy a dejar que él ponga su juego ni que me haga nada ahí. Voy a salir a terminar la pelea desde el segundo uno. Eso es muy personal también, va en cómo es uno. En mi caso nunca van a ver una pelea aburrida, sino a alguien que sale a entregarlo todo y a intercambiar golpes. Por ahí es bastante personal la perspectiva de cómo lo ve uno.

–¿Qué te diferencia del resto para no dar peleas conservadoras por demás?

-Esperaba más acción, por ejemplo, en la pelea de Ailín, que no hubo tanta acción pero aun así estuvo buena, o en la de Waldo Cortés-Acosta, que lo tuvo mal en el piso y no lo dejó hacer nada, así que eso depende. Yo creo que esta pelea no va a tener amarre en ningún lado, salvo que lo conecte y vaya al piso; pero también me entrené bastante para estar peleando abajo.

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–¿Pero de qué depende eso? ¿Un respeto excesivo por el rival?

-Obviamente uno estando en la pelea por el top, como fueron las peleas que dijiste recién por el top 2 o 3, ahí sí no tiene que salir a arriesgar tanto porque se puede terminar la pelea. Si estás peleando cerca de llegar al título, ahí vas más conservador. Yo todavía no estoy en el título ni cerca, pero estoy buscando eso, y si quiero buscar eso tengo que salir a llamar la atención. Para llamar la atención hay que dar guerra y salir a dar intercambio, a matar fuerte.

–¿Cuál es tu próximo objetivo en caso de ganar este sábado?

-Me gustaría algún top 15 o alguien que esté cerca dentro del top 20. Preferiría un top 15, para que me dé otra chance más de demostrar que sí merezco estar ahí.