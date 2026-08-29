Apenas pasados los 10 minutos de partido, el mediocampista de Boca fue protagonista de una dura entrada que fue castigada con tarjeta amarilla.

Boca sigue sumando. El pasado viernes superó a Lanús por 1 a 0 en un partido que tuvo una gran polémica: a los 11 minutos del primer tiempo, Leonel Flores fue a marcar a Sasha Marcich y todo terminó en una dura entrada a la altura de la tibia. Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro, decidió solamente sancionar con tarjeta amarilla, lo que derivó en el reclame generalizado de todo el Granate.

Bolavip pudo saber en exclusiva el motivo por el cual el cuerpo arbitral tomó la decisión de no expulsar a Leonel Flores tras la dura entrada ante Sasha Marcich: “Es una jugada gris. El impacto es alto pero la intensidad es media/baja. Hay que entender los contextos”.

¿ERA ROJA PARA FLORES?



Los jugadores del Granate reclamaban que podía ser para más la patada del jugador de Boca.



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La queja de Carlos Izquierdoz

El referente de Lanús, con pasado en Boca, dialogó con la prensa una vez terminado el duelo entre el Xeneize y el Granate. Al ser consultado por la decisión de Dóvalo de no expulsar a Flores dijo: “Le faltó personalidad para echar al jugador de Boca. El VAR tiene que llamarlo, fue una jugada clarísima de expulsión. No sabría qué hubiese cobrado si el planchazo lo hubiéramos tenido nosotros…”.

Felipe Peña también cuestionó el arbitraje

Una vez terminado el encuentro, en pleno campo de juego, Felipe Peña Biafore dialogó con TNT Sports y mostró su fastidio por el arbitraje de Dóvalo: “Acá son muy rápidos las decisiones, en otras canchas tardan un montonazo, a nosotros con Independiente ni siquiera fueron a ver una mano. No es de malo que uno duda, pero tampoco hay que ser necio, se cansa y duele porque creo que hicimos un gran partido”.

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 1 a 0 a Lanús en un partido con polémica arbitral.

venció 1 a 0 a Lanús en un partido con polémica arbitral. Pablo Dóvalo sancionó únicamente con tarjeta amarilla una dura falta de Leonel Flores.

sancionó únicamente con tarjeta amarilla una dura falta de Leonel Flores. El cuerpo arbitral consideró la jugada como de intensidad media/baja para no expulsar.