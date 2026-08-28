El delantero de 30 años está a disposición de Guillermo Barros Schelotto de cara al duelo estelar con el Xeneize.

Vélez era el único equipo que no había cerrado refuerzos en este mercado de pases, pero eso cambió en el tramo final. Tras sellar el arribo de Facundo Sanguinetti, ahora aseguró la llegada de Ronaldo Martínez, que llega en un momento crucial de la temporada. Cabe recordar que el próximo miércoles 2 enfrenta a Boca por la Copa Argentina.

Ronaldo Martínez, durante su estadía en Platense.

El delantero había sonado en San Lorenzo en el arranque de la ventana de transferencias, pero nunca se llegó a un acuerdo entre las partes. Y ahora, a 3 días del cierre del mercado, el Fortín aceleró para quedarse con el paraguayo de 30 años, por lo que Guillermo Barros Schelotto podrá contar con su nueva incorporación de forma inmediata.

Lo cierto es que Martínez es nuevo refuerzo de Vélez. Era evidente que el elenco de Liniers necesitaba mejorar la zona ofensiva e hizo los deberes. De esta manera, está disponible para jugar contra Boca el miércoles en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Ronaldo Martínez, durante su estadía en Talleres.

Según se reveló hace instantes, Ronaldo arriba en condición de préstamo con cargo, por lo que aún continúa siendo futbolista de Talleres. Sin embargo, el acuerdo también cuenta con obligación de compra según objetivos que deberá cumplir el delantero. Así las cosas, el Mellizo suma una incorporación de jerarquía para el último tercio de la cancha.

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El paraguayo nació el 25 de abril de 1996, hace 30 años, en Eusebio Ayala, Cordillera. En su carrera como futbolista, surgió de las categorías menores de Cerro Porteño y después protagonizó estadías en Capiatá, Central Norte -la primera en Argentina-, The Strongest, Resistencia, Platense -su mejor versión individual-, hasta llegar a Talleres de Córdoba.

Ronaldo Martínez, durante su estadía en Platense. (Getty Images)

Desde su arribo al Matador en enero de 2026 a cambio de 1,5 millones de euros procedente de Platense, Ronaldo Martínez disputó un total de 24 partidos oficiales con la camiseta de Talleres. En ese lapso de tiempo, el paraguayo convirtió 4 goles y además repartió 2 asistencias a sus compañeros, en un mal momento deportivo de la institución.