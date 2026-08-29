El ecuatoriano regresa a Chelsea, club dueño de su pase que le buscará una nueva salida a préstamo en este mercado.

La llegada de Kendry Páez a River generó gran ilusión. La joven promesa ecuatoriana se había lucido en Independiente del Valle y eso lo llevó a ser adquirido por Chelsea, que luego lo cedió a Racing de Estrasburgo. El mediocampista no rindió como se esperaba y a los seis meses fue apartado.

Finalmente, el pasado viernes se confirmó su salida del Millonario y en un posteo en las redes sociales se despidió del club. El ecuatoriano tuvo mensajes de agradecimiento para sus compañeros, la dirigencia, el cuerpo técnico e hizo una mención especial a los hinchas.

El mensaje de Kendry Páez

A través de sus redes sociales oficiales, Kendry Páez se despidió de River con una serie de imágenes de su paso por el club y un mensaje de agradecimiento: “Hoy termina una etapa importante para mí. Me llevo muchas experiencias, aprendizajes y momentos que me van a servir para todo lo que viene en mi carrera”.

“Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo en el día a día. Y especialmente gracias a la hinchada de River por el cariño que me demostraron desde que llegué. Siempre lo voy a valorar. Me voy agradecido y con mucho respeto por todos. Les deseo siempre lo mejor. Gracias, River Plate”, completó el ecuatoriano.

¿Cómo fue el paso de Kendry Páez por River?

En una negociación relámpago, Kendry Páez llegó a River a comienzos de 2026. Chelsea lo sacó de Racing de Estrasburgo y decidió cederlo a préstamo al Millonario por un año. Tras jugar 14 partidos, marcar un gol y brindar una asistencia, el club de Núñez optó por apartarlo antes del inicio del Mundial.

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Kendry disputó el Mundial 2026 con la camiseta de Ecuador y luego regresó a Buenos Aires. Se estuvo entrenando de manera apartada en el predio de Cantilo y finalmente el pasado viernes se concretó su regresó a Chelsea, club dueño de su pase que lo volverá a prestar en este mercado.

Kendry Páez debutó en River ante Argentinos en La Paternal. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Kendry Páez se despidió de River Plate tras confirmarse su regreso al Chelsea.

se despidió de River Plate tras confirmarse su regreso al Chelsea. Kendry Páez disputó 14 partidos, anotó un gol y dio una asistencia en River.

disputó 14 partidos, anotó un gol y dio una asistencia en River. Chelsea cedió a préstamo al ecuatoriano Páez a River a comienzos de 2026.