Tras caer ante Boca, en Lanús estallaron de bronca por el arbitraje: “Es triste”

El Granate estalló tras la decisión de Pablo Dóvalo de no expulsar a Leonel Flores tras una dura entrada ante Sasha Marcich a los 11 del primer tiempo.

Boca superó a Lanús en La Bombonera por 1 a 0 con un tanto agónico de Tomás Belmonte. El partido fue entretenido, tuvo situaciones y una polémica importante: la decisión de Pablo Dóvalo de no expulsar a Leonel Flores a los 11 minutos del primer tiempo tras una dura entrada a Sasha Marcich a la altura de la tibia.

El cuerpo arbitral explicó por qué la decisión de Pablo Dóvalo fue la de sacarle amarilla a la joya de Boca: “Es una jugada gris. El impacto es alto pero la intensidad es media/baja. Hay que entender los contextos“. Más allá de las explicaciones, en Lanús quedaron con mucha bronca por la situación.

Pellegrino, indignado

El entrenador de Lanús habló en conferencia de prensa y se refirió a la jugada de la polémica: “La jugada es muy clara, es una jugada con la pierna a la altura del gemelo casi rodilla. Ahora, con el línea al lado, VAR y cámaras ni siquiera consultarla… para mí es triste, no puedo decir otra cosa“.

Además, agregó: “Como profesional de esto donde uno tiene reglas para todo, para mí es triste pero mucho más no puedo decir porque te queda ese sentimiento. Los jugadores nos preguntan, nos preguntan el por qué y es una jugada clarísima. No tengo mucho más para decir”.

¿ERA ROJA PARA FLORES?



Los jugadores del Granate reclamaban que podía ser para más la patada del jugador de Boca.



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Izquierdoz también habló al respecto

Cali, con pasado en Boca, también se habló de la polémica de la jornada: “Dóvalo… yo me llevo bien con Dóvalo pero me dijo ‘yo tengo personalidad para dirigir’, con otra palabra, no dijo personalidad, y después viendo la jugada… Yo creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos. Cambiaba por completo. Por ahí él no la ve pero el VAR tiene que llamarlo, es una jugada clarísima de expulsión. No sabría qué hubiere cobrado si el planchazo lo hubiéramos tirado nosotros”.

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Carlos Izquierdoz. (Foto: Getty).

Otro de los que se quejó del arbitraje fue Felipe Peña Biafore: “Acá son muy rápidos las decisiones, en otras canchas tardan un montonazo, a nosotros con Independiente ni siquiera fueron a ver una mano. No es de malo que uno duda, pero tampoco hay que ser necio, se cansa y duele porque creo que hicimos un gran partido”.

Finalmente, Nicolás Russo -presidente de Lanús- afirmó: “El arbitraje fue bueno, esa expulsión está el error que el árbitro está lejos y es jugada de VAR, pero bueno no lo llamó y listo. Para mí el árbitro estaba lejos. Yo Delfino preferiría que no nos dirija más, te digo la justa“.

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