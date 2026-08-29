Argentina se impuso a Países Bajos en la final del Mundial y obtuvieron su tercer título tras las conquistas de 2002 y 2010.

Las Leonas gritaron campeonas del mundo este sábado tras superar a Países Bajos en los shoot out. Tras el 1 a 1 en el tiempo regular, todo se definió con los “penales australianos”, en los que cada jugadora tuvo ocho segundos en un mano a mano con la arquera rival. La Albiceleste se impuso por 3 a 1 y conquistó el tercer título de su historia con una Cristina Cosentino implacable.

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Cristina Cosentino, popularmente conocida como la China, es la arquera de Las Leonas y, en parte, es el corazón del equipo. Dueña de una categoría impresionante, la portera de 28 años sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía para frenar a las neerlandesas, tanto en el tiempo regular como en la serie de shoot out.

La China nació el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires. Inició a jugar al hockey de muy chica en Belgrano Athletic Club y en un comienzo era delantera, pero poco tiempo después pasó al arco y allí encontró su verdadera pasión. Tras su debut en Belgrano, poco tiempo después pasó a Banco Nación en 2016, apenas dos años después se consagró en el Torneo Metropolitano, cortando una racha de 45 años sin títulos para el club.

Luego de pasar por las selecciones juveniles, para 2018 fue convocada por primera vez a la selección mayor, pero su debut fue en 2019 ante Australia, donde tuvo una gran actuación en los penales. Su carrera tuvo un giro importante en 2022 cuando emigró a España para jugar en UD Taburiente de las Islas Canarias.

China Cosentino actualmente se desempeña en Banco Nación. (Foto: @criscosentino_).

Medalla olímpica y campeona del mundo

En 2023 fue figura importante en los Juegos Panamericanos en los que Las Leonas ganaron la medalla dorada y sacaron el pasaje a los Juegos Olímpicos de París, en los que obtuvieron la medalla de Bronce tras vencer en el partido por dicha presea a Bélgica por penales, con enorme actuación de la China. En este 2026, Cosentino obtuvo el título más importante de su carrera al ganar el Mundial de Países Bajos y Bélgica.

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Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella.



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