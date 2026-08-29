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Paredes, tras la vitoria de Boca ante Lanús: “Jugué un poco cagado”

El mediocampista volvió a las canchas tras superar una lesión muscular y expresó cómo se sintió en los primeros minutos ante el Granate.

Leandro Paredes
© GettyLeandro Paredes

Boca se impuso ante Lanús en un partido bravo. Los del Rodolfo Arruabarrena ganaron con un tanto agónico de Tomás Belmonte y de esta manera sumaron tres puntos importantes luego de un inicio complicado en el plano doméstico. Una de las grandes noticias para los hinchas del Xeneize fue el regreso de Leandro Paredes.

El capitán, que prácticamente no tuvo descanso tras el Mundial 2026, había sufrido una molestia muscular el pasado 15 de agosto ante Platense y por eso estuvo ausente algunos partidos, pero ante Lanús regresó y tuvo buenos minutos en cancha.

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Una vez terminado el partido, Leandro Paredes dialogó con ESPN, fue consultado por su regreso a las canchas tras trece días y dijo: “Nos apuramos un poco, aceleramos un poco los tiempos, obviamente que la lesión requería de un par de días más”.

Además, el capitán del Xeneize agregó: “Sabíamos que era muy importante estar y aceleramos un poco la recuperación. Jugué un poco cagado, pero por suerte salió bien y ganamos que era lo más importante“.

¿Qué se le viene a Boca?

Tras consumar la victoria ante Lanús, Boca ahora puede enfocarse en la Copa Argentina: el próximo miércoles, a partir de las 21.15 horas, el Xenieze se medirá ante Vélez por los octavos de final del torneo más federal del país. Por otro lado, el sábado 5 de septiembre enfrentará a Gimnasia de Mendoza por el Clausura y el martes 8 se verá las caras ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

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DATOS CLAVE

  • Boca Juniors superó a Lanús con un gol agónico de Tomás Belmonte.
  • Leandro Paredes regresó a las canchas tras sufrir una lesión el 15 de agosto.
  • Boca Juniors enfrentará este miércoles a Vélez por los octavos de la Copa Argentina.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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