Emiliano Díaz confirmó que quiere volver a River junto a Ramón

Una vez consumada la eliminación de River de la Copa Sudamericana era sabido que Eduardo Coudet iba a dejar de ser el entrenador del Millonario y así fue. El pasado jueves, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, el Chacho explicó las razones por las que dejaba el cargo y mostró su agradecimiento por la oportunidad.

Inmediatamente surgieron algunos nombres de peso para reemplazarlo, pero el de Ramón Díaz -uno de los entrenadores más ganadores de la historia del club- no fue uno de ellos y eso se debe a la compleja relación que mantiene con esta dirigencia. El pedido de los hinchas fue claro en las protestas que llevaron a cabo y el canto fue uno solo: “Cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Emiliano: solidaridad con el Chacho y deseo de agarrar River

La persona de mayor confianza de Ramón Díaz es su hijo Emiliano, quien trabaja con él hace más de doce años como ayudante de campo principal. En diálogo con ESPN, Emiliano fue consultado por la salida de Eduardo Coudet y dijo: “Triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste”.

“A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho y la verdad que estoy muy triste por eso”, agregó en relación a su ex compañero. Por otro lado, a Emiliano le preguntaron si le gustaría agarrar River y no dudó: “¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”.

Triste por la salida del Chacho Coudet pero con la puerta abierta para asumir en la "casa blanca de cualquier entrenador"… ¡¡LA PALABRA DE EMILIANO DÍAZ SOBRE EL PRESENTE DE RIVER!!



💥 ¿Son Ramón y Emiliano Díaz los DT's que necesita el Millonario en este complicado momento? pic.twitter.com/Wo7Zp03DhX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Ponzio reemplazó a Coudet

La dirigencia de River decidió que Leonardo Ponzio, que desde 2022 trabaja en la Secretaría Técnica, se haga cargo del primer equipo, en principio de manera interina, aunque existe la posibilidad que se quede, al menos hasta diciembre. Ante Banfield tendrá su estreno con Escudero y Manfredi como ayudantes de campo, aunque de cara al próximo partido -frente a Independiente Rivadavia- estará acompañado por Jonatan Maidana.

Publicidad

DATOS CLAVE