River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños y los hinchas piden su vuelta

Desde que Eduardo Coudet comenzó a estar en duda, el pedido del hincha de River siempre fue el mismo: la vuelta de Ramón Ángel Díaz, uno de los máximos ídolos del club. En las últimas semanas hubo algunas protestas en el hall y quienes se agruparon allí entonaron: “Cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Consumada la salida de Eduardo Coudet, la dirigencia decidió que Leonardo Ponzio, en principio de manera interina, tome las riendas del primer equipo y el León tendrá su estreno en el banco del Millonario el próximo domingo ante Banfield en el Florencio Sola. Mientras tanto, en redes sociales, el pedido de los hinchas sigue siendo el mismo: que vuelva Ramón Díaz.

Saludo de cumpleaños y pedido masivo

Este sábado 29 de agosto, Ramón Ángel Díaz cumple 67 años y desde las redes sociales oficiales de River lo saludaron con una imagen y un mensaje: “Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, Ramón”. En la publicación, la inmensa mayoría de los comentarios era pidiendo su vuelta al club, aunque también hubo quienes creyeron que lo anunciaban como nuevo DT del club.

Ramón Díaz es uno de los máximos ídolos del club: brilló tanto en su rol de jugador como también de entrenador. En todos los ciclos en los que estuvo siempre fue campeón, aunque el que realmente marcó una huella fue el primero, en el que obtuvo la Copa Libertadores 96, la Supercopa 97 y el Tricampeonato. Su último paso fue entre 2012 y 2014: fue campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato 2014.

Los hinchas de River piden por Ramón Díaz

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Emiliano Díaz afirmó que quieren volver

La persona de mayor confianza de Ramón Díaz es su hijo Emiliano, quien trabaja con él hace más de doce años como ayudante de campo principal. En diálogo con ESPN, Emiliano fue consultado por la salida de Eduardo Coudet y dijo: “Triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste”.

“A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho y la verdad que estoy muy triste por eso”, agregó en relación a su ex compañero. Por otro lado, a Emiliano le preguntaron si le gustaría agarrar River y no dudó: “¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”.

Triste por la salida del Chacho Coudet pero con la puerta abierta para asumir en la "casa blanca de cualquier entrenador"… ¡¡LA PALABRA DE EMILIANO DÍAZ SOBRE EL PRESENTE DE RIVER!!



💥 ¿Son Ramón y Emiliano Díaz los DT's que necesita el Millonario en este complicado momento? pic.twitter.com/Wo7Zp03DhX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

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