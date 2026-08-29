River hoy: el XI vs. Banfield, interés de Flamengo por Freitas y el mensaje de Emiliano Díaz

Todas las novedades del Millonario de este sábado 29 de agosto, el día previo a visitar al Taladro en el Florencio Sola.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 29 de agosto de 2026, a un día de enfrentar a Banfield en el Florencio Sola por la octava fecha del Torneo Clausura. La formación que pondría Ponzio ante el Taladro, el interés de Flamengo por Joaquín Freitas, sondeo por Francisco Álvarez, la curiosa despedida de Kendry Páez y el mensaje contundente de Emiliano Díaz.

La probable formación de River ante Banfield

El Millonario visitará a Banfield el próximo domingo a partir de las 15 horas en lo que será el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador. El León mandaría desde el arranque a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Flamengo posó los ojos en Freitas

River atraviesa días intensos. Quedó eliminado de la Copa Sudamerciana en octavos de final, se fue Chacho Coudet y fue reemplazado por Leonardo Ponzio como entrenador, varios relegados comenzaron a definir sus futuros y, de yapa, otros jugadores vigentes en el plantel actual podrían hacer las valijas.

Uno de esos casos es el de Joaquín Freitas. El juvenil de 19 años, una de las apariciones positivas de este opaco 2026, captó interés de un gigante del continente como lo es Flamengo, quien busca un refuerzo en la zona ofensiva para seguir en la lucha por el Brasileirao y la Copa Libertadores.

La postura de River ante esta situación es clara: si llega una oferta por el joven oriundo de San Fernando que sea en los términos pretendidos, el Millonario está abierto a una venta.

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Joaquín Freitas. (Foto: Prensa River).

River, interesado en Francisco Álvarez

Después de lo que fue la durísima eliminación de la Copa Sudamericana, en el mundo River no solo comenzaron a buscar un entrenador que pueda ocupar el lugar vacante que dejó la salida de Eduardo Coudet al frente de la dirección técnica, sino que también aparecieron algunas propuestas para que jugadores como Lucas Martínez Quarta armen las valijas.

El ex defensor de Fiorentina se encuentra en el radar de Al Sadd, equipo qatarí, y podría marcharse. En ese caso, los directivos del Millonario ya posaron sus ojos en un posible reemplazo: Francisco Álvarez, marcador central de Argentinos Juniors que también está en los planes de Boca, y quien ya realizó algunas averiguaciones para sumarlo.

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Según pudo confirmar BOLAVIP, desde el Bicho están dispuestos a desprenderse del futbolista nacido en Rawson, pero aún no hubo una oferta formal. Por ahora, solo dialogaron para hacerle saber a Cristian Malaspina y compañía que desde Núñez están interesados en Álvarez.

Francisco Álvarez. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

Kendry Páez se despidió de River

La llegada de Kendry Páez a River generó gran ilusión. La joven promesa ecuatoriana se había lucido en Independiente del Valle y eso lo llevó a ser adquirido por Chelsea, que luego lo cedió a Racing de Estrasburgo. El mediocampista no rindió como se esperaba y a los seis meses fue apartado.

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Finalmente, el pasado viernes se confirmó su salida del Millonario y en un posteo en las redes sociales se despidió del club. El ecuatoriano tuvo mensajes de agradecimiento para sus compañeros, la dirigencia, el cuerpo técnico e hizo una mención especial a los hinchas.

A través de sus redes sociales oficiales, Kendry Páez se despidió de River con una serie de imágenes de su paso por el club y un mensaje de agradecimiento: “Hoy termina una etapa importante para mí. Me llevo muchas experiencias, aprendizajes y momentos que me van a servir para todo lo que viene en mi carrera”.

“Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo en el día a día. Y especialmente gracias a la hinchada de River por el cariño que me demostraron desde que llegué. Siempre lo voy a valorar. Me voy agradecido y con mucho respeto por todos. Les deseo siempre lo mejor. Gracias, River Plate”, completó el ecuatoriano.

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Contundente mensaje de Emiliano Díaz

La persona de mayor confianza de Ramón Díaz es su hijo Emiliano, quien trabaja con él hace más de doce años como ayudante de campo principal. En diálogo con ESPN, Emiliano fue consultado por la salida de Eduardo Coudet y dijo: “Triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste”.

“A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho y la verdad que estoy muy triste por eso”, agregó en relación a su ex compañero. Por otro lado, a Emiliano le preguntaron si le gustaría agarrar River y no dudó: “¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”.

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Triste por la salida del Chacho Coudet pero con la puerta abierta para asumir en la "casa blanca de cualquier entrenador"… ¡¡LA PALABRA DE EMILIANO DÍAZ SOBRE EL PRESENTE DE RIVER!!



💥 ¿Son Ramón y Emiliano Díaz los DT's que necesita el Millonario en este complicado momento? pic.twitter.com/Wo7Zp03DhX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

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