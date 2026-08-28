Musto y un contundente mensaje tras su salida de River: “Tendremos lo que merecemos”

La temprana eliminación de River de la Copa Sudamericana fue el desencadenante para que el ciclo de Eduardo Coudet llegue a su fin. Chacho llegó en marzo para reemplazar a Marcelo Gallardo y si bien los resultados aparecieron en un comienzo, la derrota en la final del Torneo Apertura fue un golpe muy duro.

A eso se le sumó una mala pretemporada en España -con pocos jugadores y sin amistosos de prestigio-, la eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi y el inicio lamentable en el Torneo Clausura, con cuatro derrotas consecutivas. El equipo levantó ante Argentinos, igualó ante Vélez -luego de ir ganando 2 a 0- y finalmente se quedó afuera de la Sudamericana ante Santa Fe por penales.

El propio Eduardo Coudet fue quien le pidió la renuncia a la dirigencia ese mismo miércoles y la comunicación oficial fue el jueves en una conferencia de prensa en la que también estuvieron Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. En la misma se despidió el Chacho, mientras que el presidente anunció que Leonardo Ponzio será el entrenador a partir de ahora, en lo que comenzará siendo un interinato.

Emotivo mensaje de Musto

Damián Musto llegó al Millonario de la mano de Eduardo Coudet y fue su ayudante de campo más cercano. A través de sus redes sociales oficiales, el ex mediocampista compartió un mensaje para el Chacho y el mundo River: “Gracias loco querido. Jamás vi a alguien ponerle la pasión, el tiempo, la dedicación y el corazón que vos le metiste desde el primer minuto en el club”.

Además, agregó: “Dios sabe por qué hace las cosas de esta manera, pero los que estuvimos con vos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos. Gracias a todo River, a su gente incondicional, sus dirigentes y sobre todo a sus trabajadores del día a día, esa gente tan valiosa e incansable que no para de laburar en silencio! Sin dudas esta racha cambiará y todos tendremos lo que nos merecemos. Gracias de corazón”.

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