La operación se cerró a última hora de este jueves, sin jugadores de por medio. Contrato hasta diciembre de 2029.

Leandro Lozano es nuevo refuerzo de Boca. La directiva del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y convirtió al lateral derecho en la primera alta de la era de Rodolfo Arruabarrena.

Según pudo saber Bolavip, la operación se cerró en 3.5 millones de dólares por la totalidad del pase, con un 10% de una futura venta para el equipo de La Paternal. De esta manera, el Vasco suma un lateral derecho para sus filas, uno de sus deseos para este mercado de pases.

En las próximas horas, el uruguayo se realizará la revisión médica y firmará un contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2029 con la institución de la Ribera. El marcador de punta se sumará a la pretemporada con el resto del plantel, que comenzó con la puesta a punto este jueves.

La incorporación de un lateral por derecha era fundamental para Arruabarrena, que horas atrás decidió prescindir de los servicios de Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, que alternaron el puesto durante el primer semestre.

La temporada de Leandro Lozano

Lozano jugó 17 partidos en el primer semestre de 2026: 14 por el Apertura, 2 por el Repechaje de la Copa Libertadores y 1 de Copa Argentina, siempre apareciendo en el 11 como titular. Solo se perdió cinco compromisos por un desgarro muscular.

El Bicho de La Paternal terminó llegando a las semifinales del Apertura 2026, perdiendo su posibilidad de acceder a la final contra River en una dramática definición por penales ante Belgrano. Todo sucedió en el Estadio Diego Armando Maradona.

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