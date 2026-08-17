Enzo Maresca abrió la puerta a la llegada de Enzo Fernández a Manchester City: “Estaremos ocupados”

El entrenador del elenco ciudadano afirmó que irán por más refuerzos en este mercado de pases.

En su debut oficial como entrenador de Manchester City, Enzo Maresca arrancó con el pie izquierdo debido a que su equipo no mostró su mejor versión y fue goleado por Arsenal por 3 a 0 en la final de la Community Shield, el primer título oficial de la temporada en Inglaterra.

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Luego del encuentro, el mismo Maresca habló en conferencia de prensa, en donde se refirió al mercado de pases y dejó abierta la puerta a incorporar más futbolistas, teniendo en cuenta la triple competencia más la salida de Rodri, quien será transferido definitivamente a Barcelona.

“Ya sabíamos antes del partido las cosas que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estaremos ocupados”, fueron las palabras del entrenador en diálogo con los medios, para afirmar que su equipo seguirá en búsqueda de refuerzos para completar el plantel.

En este sentido, nuevamente está abierta la posibilidad para que el elenco ciudadano contrate a Enzo Fernández, el volante argentino de Chelsea, por el que ya realizaron una oferta verbal, pero que aún no se convirtió en formal para intentar cerrar el pase en los próximos días.

Para desprenderse del surgido de River, el club londinense espera recibir 140 millones de euros, cifra que Manchester City habría ofrecido de manera verbal. Si esta se muestra en los papeles, la operación se cerraría para que Fernández sea el reemplazante de Rodri en la mitad de la cancha.

Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

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“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, afirmó al respecto.

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