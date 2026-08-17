Desde España afirman que Atlético de Madrid “sacó a del pozo a River”

Se terminó la mala racha de River. Con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, el Millonario le ganó 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Estadio Más Monumental, por lo que de esta manera cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura.

Luego de este encuentro, el Diario Marca de España publicó un artículo en su página web en el que afirmaron que Atlético de Madrid sacó del pozo al elenco dirigido por Eduardo Coudet debido al buen rendimiento que tuvieron tanto Correa como el debutante Thiago Almada.

“El Atlético al rescate, nunca mejor dicho”, es una de las frases que utilizó el medio español para describir la victoria del Millonario y así destacar la presentación de los dos jugadores que pasaron por el Colchonero en los últimos años y que llegaron al club argentino en este mercado de pases.

Para cerrar el artículo titulado “El Atlético saca del pozo a River”, en el que también destacaron las frases de Eduardo Coudet en conferencia de prensa, agregaron: “River ve la luz al final del túnel gracias a una pareja de ex atléticos en los que se debe apoyar para levantar el vuelo”.

Thiago Almada y Ángel Correa hablaron luego del partido

Los dos futbolistas con pasado en Atlético de Madrid, que jugaron por primera vez como compañeros en el Millonario, hablaron con los medios luego de la victoria ante Argentinos Juniors y allí destacaron la importancia de sumar los primeros tres puntos en el certamen.

“Tenemos cosas que mejorar seguramente, pero lo importante hoy era ganar“. Por otro lado, se tomó unos segundos para resaltar el esfuerzo del equipo y habló en nombre de todos. “Supimos aprovechar la oportunidad, pero hicimos un gran partido“, fueron las palabras de Almada.

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Correa, por su parte, destacó la llegada del Guayo. “Felices de tenerlo. Sabemos la clase de jugador que es. Hablo todos los días con él. Tenemos muchísima relación desde hace años. Podía estar en cualquier gigante de Europa y decidió venir a River… A este grandísimo club. Acompañarlo y tratar de disfrutar jugando juntos, para darle alegrías al club”, soltó.

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