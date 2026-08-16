Los hinchas de River, disconformes con un titular ante Argentinos: “Coudet necesita darse cuenta”

En redes sociales, cayeron críticas contra el plantel del DT y la decisión en campo con uno de sus dirigidos.

En el Estadio Monumental, River Plate quebró este domingo su mala racha al derrotar por 2-0 a Argentinos Juniors en el marco de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de penal, anotaron los tantos para el Millonario, que sumó sus primeros puntos en el certamen.

A pesar de la alegría por volver a la victoria, los hinchas de River no dejaron de lado las críticas. En redes sociales, apuntaron contra Eduardo Coudet por su planteo, sobre todo por la decisión de atrasar a Joaquín Freitas, que actuó como volante.

Para colmo, Freitas fue el tercer cambio, dejándole la cancha a Fausto Vera con 30 minutos por delante en el partido. Así, los hinchas dejaron decenas de mensajes para criticar la decisión del DT con el juvenil.

“¿Cuántos partidos más necesita Coudet para darse cuenta de que Freitas abierto por derecha no va? Dios santo”, disparó uno de los usuarios. Otro, fue tajante: “Freitas no es 9. Es siempre el chivo expiatorio. Asqueroso lo que hace Coudet con él”.

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