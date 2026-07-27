Respira Arruabarrena: Boca recupera a tres jugadores lesionados y apuntan a estar contra O’Higgins

Giménez y Palacios ya entrenaron con el resto del plantel, mientras que Lozano estaría próximo a hacerlo antes de viajar a Chile.

Después del durísimo golpe sufrido ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura, Boca recibió este lunes una bocanada de aire fresco en el regreso a los entrenamientos. Pensando en la revancha del jueves frente a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, además de contar con el regreso de Leandro Paredes tras sus días libres, Rodolfo Arruabarrena recuperó a dos futbolistas que dejaron atrás sus problemas físicos y volvieron a trabajar a la par del grupo.

Se trata de Milton Giménez y Carlos Palacios. Si no surge ningún contratiempo, la idea del cuerpo técnico es que ambos viajen el miércoles rumbo a Chile para estar a disposición del entrenador en lo que será un partido determinante tras la pobre imagen que dejó el equipo el fin de semana.

Vale recordar que tanto el delantero como el volante integraban el parte médico oficial que difundió Boca la semana pasada, aunque con diferentes diagnósticos. Giménez se recuperó de una lesión grado II en el aductor derecho, mientras que Palacios arrastraba una sobrecarga en el pectíneo derecho. Este lunes respondieron sin inconvenientes a las exigencias del entrenamiento y dieron un paso importante para volver a ser considerados.

Milton Giménez tiene la chance de jugar su primer partido en el semestre (Prensa Boca).

En el caso del atacante, la recuperación lo deja a las puertas de disputar su primer encuentro del semestre. La lesión sufrida en los últimos días de la pretemporada le impidió estar disponible tanto en la Copa Argentina, Sudamericana y el debut del Clausura. Palacios, por su parte, había sumado sus primeros minutos del año frente a Sarmiento por la Copa Argentina, pero posteriormente la molestia muscular lo dejó afuera de los últimos dos compromisos oficiales.

Carlos Palacios podría reaparecer contra O’Higgins (Prensa Boca).

Publicidad

Arruabarrena espera por Lozano

La enfermería xeneize podría seguir entregando buenas noticias en las próximas horas. En Boca son optimistas con la evolución de Leonardo Lozano, quien se recupera de una distensión en el semimembranoso izquierdo sufrida la semana pasada. Si este martes logra reincorporarse a los trabajos junto al plantel, también integraría la delegación que viajará a Chile y Arruabarrena decidirá si devolverle la titularidad o mantener a Dylan Gorosito desde el arranque.

De confirmarse ese escenario, Boca reduciría considerablemente su lista de lesionados y únicamente continuaría aguardando las recuperaciones de Tomás Belmonte, afectado por un esguince de tobillo derecho, y la de Adam Bareiro, que atraviesa una discopatía lumbar.

A esa lista también se le debe agregar la situación de Rodrigo Battaglia, quien vive la etapa final de su recuperación tras la cirugía por una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles, y Agustín Marchesín, que continúa rehabilitándose luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Con más alternativas a disposición, Arruabarrena intentará dejar atrás el papelón frente a Riestra y evitar que la serie ante O’Higgins se transforme en otro duro golpe para el Xeneize.