Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Mientras Úbeda lo tiene de tercera opción, Dylan Gorosito armó una jugada descomunal para el triunfo de la reserva de Boca

El lateral derecho espera su oportunidad en el primer equipo Xeneize.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Dylan Gorosito y actuaciones que lo ponen en el radar de Úbeda
© GettyDylan Gorosito y actuaciones que lo ponen en el radar de Úbeda

La posición del lateral derecho en Boca es una que está bajo la lupa del hincha desde hace un largo tiempo. Juan Barinaga terminó como titular ante el bajo rendimiento de Advíncula y la decisión del cuerpo técnico de no contar con Lucas Blondel, pero nunca se adueñó del puesto, y ahora podría terminar saliendo del once.

Ante Vélez, Barinaga salió lesionado y si bien Marcelo Weigandt sería su reemplazante inicialmente en el puesto, tras su regreso desde Inter Miami, el otro lateral derecho que tiene el club también pide pista. Se trata de Dylan Gorosito, un jugador que lleva tiempo siendo de lo más desacado de la reserva y que ya se mostró con las juveniles de la Selección Argentina.

Este martes, en el triunfo por 3 a 0 de la reserva de Boca contra la de Deportivo Riestra, Dylan Gorosito fue la figura destacada con la jugada que terminó en el primer gol del partido. el lateral xeneize empezó en su campo, hizo una pared con Flores y llegó al área, donde le cedió la pelota a Bacidalupe para que éste defina a placer y pusiera el 1-0 parcial.

La jugada de Dylan Gorosito en el triunfo de la reserva de Boca

Tweet placeholder

Si bien todavía no llega su chance en el primer equipo, es otro nombre que poco a poco va a empezar a pesar en la consideración de Claudio Úbeda en el primer equipo del Xeneize, y en una posición que no tiene un claro dueño.

Datos clave

  • Juan Barinaga salió lesionado ante Vélez y podría perder la titularidad en el lateral derecho.
  • Marcelo Weigandt regresa desde el Inter Miami como posible reemplazante inicial en el puesto.
  • Dylan Gorosito destacó como figura en el triunfo 3-0 de la reserva contra Deportivo Riestra.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca hoy: cambio de condiciones por Edwuin Cetré, dardos de Battaglia a Riquelme, buen presente de Dylan Gorosito y más
Boca Juniors

Boca hoy: cambio de condiciones por Edwuin Cetré, dardos de Battaglia a Riquelme, buen presente de Dylan Gorosito y más

De Miñaur se sumó a Medvedev y criticó a la ATP por un insólito motivo: “Frustrado”
Tenis

De Miñaur se sumó a Medvedev y criticó a la ATP por un insólito motivo: “Frustrado”

El delantero español de 50 millones que se rompió los ligamentos y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026
Mundial 2026

El delantero español de 50 millones que se rompió los ligamentos y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026

Nueva oferta de Boca a Estudiantes por Cetré: préstamo con opción de compra
Boca Juniors

Nueva oferta de Boca a Estudiantes por Cetré: préstamo con opción de compra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo