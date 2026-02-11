Mientras Úbeda lo tiene de tercera opción, Dylan Gorosito armó una jugada descomunal para el triunfo de la reserva de Boca

La posición del lateral derecho en Boca es una que está bajo la lupa del hincha desde hace un largo tiempo. Juan Barinaga terminó como titular ante el bajo rendimiento de Advíncula y la decisión del cuerpo técnico de no contar con Lucas Blondel, pero nunca se adueñó del puesto, y ahora podría terminar saliendo del once.

Ante Vélez, Barinaga salió lesionado y si bien Marcelo Weigandt sería su reemplazante inicialmente en el puesto, tras su regreso desde Inter Miami, el otro lateral derecho que tiene el club también pide pista. Se trata de Dylan Gorosito, un jugador que lleva tiempo siendo de lo más desacado de la reserva y que ya se mostró con las juveniles de la Selección Argentina.

Este martes, en el triunfo por 3 a 0 de la reserva de Boca contra la de Deportivo Riestra, Dylan Gorosito fue la figura destacada con la jugada que terminó en el primer gol del partido. el lateral xeneize empezó en su campo, hizo una pared con Flores y llegó al área, donde le cedió la pelota a Bacidalupe para que éste defina a placer y pusiera el 1-0 parcial.

La jugada de Dylan Gorosito en el triunfo de la reserva de Boca

Si bien todavía no llega su chance en el primer equipo, es otro nombre que poco a poco va a empezar a pesar en la consideración de Claudio Úbeda en el primer equipo del Xeneize, y en una posición que no tiene un claro dueño.

