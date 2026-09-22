Faiq Bolkiah pasó por las Inferiores de Southampton, Chelsea y Leicester antes de pasar a Marítimo de Portugal, donde debutó en Primera.

Faiq Bolkiah tiene 28 años, es futbolista profesional y cuenta con una fortuna de 18.700 millones de euros. Tiene esa cantidad de dinero por ser el sobrino del sultán de Brunei, un país ubicado en el Sudeste asiático. Cabe destacar que el extremo fue convocado a su selección y tuvo pasos por las canteras de Sothampton, Chelsea y Leicester.

Actualmente, Faiq Bolkiah atraviesa un duro momento ya que, tras pasar por el Ratchaburi FC de la liga de Tailandia, se quedó libre y no tiene club a sus 28 años. Cabe destacar que, según el sitio especializado en mercado, Transfermrkt, el valor de mercado del atacante es de 100 mil euros.

Faiq Bolkiah en Ratchaburi FC. (Foto: @fjefrib).

La trayectoria de Faiq Bolkiah

Faiq Bolkiah nació en Los Angeles y tiene la nacionalidad estadounidense, aunque también la de Brunei. Hizo Inferiores en Newbury Youth, Southampton, Chelsea y Leicester antes de pasar a Marítimo de Portugal, donde tuvo su estreno en Primera División. Luego pasó por Chonburi de Tailandia y a mediados de 2023 pasó a Ratchaburi FC del mismo país.

Cabe destacar que Faiq Bolkiah pasó por clubes ingleses en su etapa formativa ya que allí vivió durante su adolescencia. Pese a haber estado en varios equipos de aquel país, nunca llegó a debutar en Primera División y por eso se tuvo que ir al Marítimo de Portugal.

DATOS CLAVE

Faiq Bolkiah posee una fortuna de 18.700 millones de euros por su familia real.

posee una fortuna de 18.700 millones de euros por su familia real. Faiq Bolkiah quedó libre del Ratchaburi FC y actualmente no tiene club.

quedó libre del Ratchaburi FC y actualmente no tiene club. Faiq Bolkiah debutó en Primera División jugando para el Marítimo de Portugal.