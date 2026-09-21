River hoy: alivio por Andrada y regalo riverplatense a Florentino Pérez

Todas las novedades del Millonario de este lunes 21 de septiembre, con el plantel aprovechando el parate por fecha FIFA para encarar un tramo clave del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 21 de septiembre de 2026. Alivio por Tobías Andrada luego de ser reemplazado por lesión ante Huracán, el regalo riverplatense que Alejandro Domínguez le hizo a Florentino Pérez, posible amistoso ante Vélez y quiénes son los jugadores del Millonario citados a la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Tranquilidad por Tobías Andrada

El pasado sábado, River cayó en el Monumental ante Huracán y no solamente la mala noticia fue el resultado, sino también que Thiago Almada y Tobías Andrada salieron por lesión en el primer tiempo. El ex Atlético de Madrid sufrió un desgarro, pero para tranquilidad de los hinchas, el volante con pasado en Vélez no se someterá a estudios y todo indica que no hay lesión.

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

Regalo riverplatense a Florentino

A modo de agradecimiento por haber prestado el Estadio Santiago Bernabéu para la resolución de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, Alejandro Domínguez le obsequió a Florentino Pérez, máximo mandatario de Real Madrid, la medalla que el Millonario se colgó en el cuello tras derrotar al rival de toda la vida.

Vivimos una gran tarde de fútbol en el Santiago Bernabéu en la Final de la Intercontinental Sub 20. Santiago Wanderers lo dio todo, pero esta vez no pudo ante Real Madrid.



Contento de ver el entusiasmo que genera el fútbol juvenil y del crecimiento de este torneo que ya tiene 4… pic.twitter.com/0UER5I3PY3 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 19, 2026

Vélez, posible rival de un amistoso informal

Tras la caída ante Huracán, Leonardo Ponzio dejó en claro que el plantel se entrenará como si no hubiese un parate por fecha FIFA y se estima que habrá entre dos y tres amistosos en estas semanas. Uno de los rivales podría ser Vélez, club con el que se alcanzó ese acuerdo en el pase de Tobías Andrada. Se trataría de un partido informal, sin público.

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Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Los jugadores de River que se suman a la Selección Argentina

Argentina enfrentará a Bolivia -en Córdoba- y a Burkina Faso y Benín en el Estadio Monumental en lo que serán las últimas funciones de Lionel Messi con la casaca de la Albiceleste. Scaloni citó a Thiago Almada -que se lo perderá por lesión-, Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Nicolás Otamendi, que solamente dirá presente en el último encuentro de la fecha FIFA ante Benín en lo que será su último partido con la Selección.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

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