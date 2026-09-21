River confronta a la AFA: presentará un documento crítico ante el Comité Ejecutivo

Por intermedio de sus canales oficiales, el conjunto Millonario proporcionó detalles sobre la presentación que elevará de forma inminente.

Es de público conocimiento que, desde hace un tiempo ya considerable, River ha comenzado a confrontar a la Asociación del Fútbol Argentino que encabeza Chiqui Tapia. De hecho, de manera repetida, Stefano Di Carlo, presidente del conjunto Millonario, ha deslizado declaraciones filosas y sin demasiados filtros contra la casa madre del fútbol doméstico.

En medio de ese panorama, este lunes, por intermedio de sus canales oficiales, la entidad del barrio porteño de Núñez compartió detalles relacionados con un documento crítico que elevará en las próximas horas ante el Comité Ejecutivo de la AFA. Una nueva demostración de que no hay ninguna intención de frenar con la confrontación latente.

La presentación se hará efectiva este martes 22 de septiembre, cuando River participe de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Allí es cuando se elevará el mencionado documento crítico, el cual propone llevar a cabo la reforma de diferentes aspectos del funcionamiento actual.

Según indicó River, el documento presentará un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen la competencia en la actualidad, argumentando que se trata de una demanda que el fútbol argentino tiene para que sus torneos estén a la altura de las circunstancias y también de su historia.

River se ha mostrado opuesto a la AFA en la actualidad. (Foto: @StefanoDiCarlo)

Los puntos propuestos por River

“Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”.

“Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases”.

“Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”.

“Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite”.

“Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos”.

“Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales”.

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Bajo esa órbita, River indicó que dicho documento se fija en el marco general de la posición institucional del club. Por ende, señaló que cada uno de los ejes propuestos será profundizado con proyectos específicos y rigurosidad técnica, construyendo, de manera colaborativa, con el conjunto de los clubes miembros de la AFA.

DATOS CLAVE

Martes 22 de septiembre, River presentará un documento crítico ante el Comité de AFA.

Reducir gradualmente equipos de Primera División es la propuesta de Stefano Di Carlo.

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