Se revelaron días y horarios de Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

La ida se jugará en La Bombonera y una semana más tarde disputará la revancha en Río de Janeiro, para definir al finalista.

Cada vez falta menos para que Boca enfrente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La serie que definirá a uno de los finalistas del certamen, ya tiene días y horarios confirmados para ambos partidos que se llevarán a cabo en La Bombonera y en Río de Janeiro, aunque aún resta conocer en qué estadio se jugará.

Cabe recordar que el Xeneize eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final, al imponerse con un global de 2-1 por haber ganado de local y luego empatar en el siempre complicado Morumbí. En contraparte, el elenco brasileño venció a Independiente Santa Fe con un resultado total de 2-0 para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. De esta manera, el compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, aún no hay una sede confirmada y se espera que sea informado por la propia CONMEBOL durante las próximas horas para ultimar los detalles necesarios.

Los futbolistas de Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Publicidad

En ese sentido, vale resaltar que Vasco da Gama no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, hay dos opciones que pican en punta para albergar el encuentro: Maracaná o el Olímpico Nilton Santos.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

El cuadro final de la Copa Sudamericana 2026