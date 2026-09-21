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Kily González se refirió a un posible paso de Messi a Newell´s: “Por mí no, je”

Las Garzas igualaron 2 a 2 ante San Diego FC con un golazo de tiro libre de la Pulga, que sigue firme en su carrera hacia los mil tantos.

Lionel Messi en su homenaje a Diego Maradona
© GettyLionel Messi en su homenaje a Diego Maradona

Inter Miami no logró sumar de a tres ante San Diego FC. Las Garzas igualaron 2 a 2 en condición de local y uno de los tantos del equipo del Kily González lo marcó Lionel Andrés Messi, que sigue acumulando gritos. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador argentino fue consultado ante un posible regreso de la Pulga a Newell´s.

Kily González, que está totalmente identificado con Rosario Central, dijo: “Yo lo único que quiero es que él sea feliz porque es una decisión exclusivamente de él. Lo que él desee hacer siempre tendrá mi apoyo, no solamente por ser su entrenador, sino que así lo hice siempre”.

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“Quiero que disfrute, si le toca o si decide ir para Rosario a jugar… por mí que no, je, pero siempre acompañándolo de la mejor manera”, complotó Kily González que hace apenas unas semanas asumió como entrenador de Inter Miami, en lo que es su primera experiencia como DT en la MLS.

El golazo de Messi ante San Diego FC

¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para llegar a los 1000?

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La Pulga anotó de tiro libre ante San Diego FC y alcanzó los 930 en su extensa y exitosa trayectoria, de esta manera le faltan 70 gritos para llegar al tan ansiado número 1000. El rosarino tendrá la chance de aumentar esta cantidad en la próxima fecha FIFA, la cual será la última con la camiseta de la Selección Argentina.

DATOS CLAVE

  • Lionel Messi anotó un gol en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego.
  • Kily González asumió hace semanas su primera experiencia como entrenador en la MLS.
  • Kily González respaldó el futuro de Messi ante un posible regreso a Newell’s.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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